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En Çok Yağış Nereye Düştü

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En Çok Yağış Nereye Düştü
En Çok Yağış Nereye Düştü

Geçitkale’nin 100 kilogram yağış aldığı açıklandı.

Metroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar, son 24 saatte en fazla yağışı 100 kilogramla Geçitkale alırken Geçitkale’yi 39 kilogramla İskele izledi.

Çayırova 37, Mehmetcik 23, Yeşilırmak 22, Yenierenköy 17, Ziyamet 16, Beyarmudu 15 ve Akdoğan 13 kilogram yağış aldı.

Yağış alan diğer yörelerde, 0,1 ile 10 kilogram arası yağış kaydedildi.

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