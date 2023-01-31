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En fazla yağış nereye düştü

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Ülkede dünden beri etkili olan yağmurlu havadan dolayı en çok yağışın Akdeniz ve çevresine düştüğü açıklandı.
En fazla yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Ocak 8.00'den 31 Ocak 8.00'e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

"Akdeniz: 31 kg/m²; Girne: 28 kg/m²; Karaoğlanoğlu: 27 kg/m²; Çamlıbel:26 kg/m²; Beylerbeyi:23 kg/m²; Kozanköy, Tatlısu:22 kg/m²; Selvilitepe:21 kg/m²; Boğaz: 19 kg/m²; Alsancak: 18 kg/m²; Gemikonağı: 17 kg/m²; Serdarlı, Kalkanlı, Taşkent:16 kg/m²; Alevkaya, Güzelyurt, Yeşilırmak, Mallıdağ: 15 kg/m².”

 Diğer yörelere ise 0,1 ile 14 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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