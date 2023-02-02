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En fazla yağış nereye düştü

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En fazla yağış 37 kg ile Yeşilırmak’a düştü
En fazla yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 37 kilogram ile Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Diğer yörelerde metrekareye düşen yağış miktarları ise şöyle:


"Beylerbeyi 25, Boğaz 23, Gemikonağı, Karaoğlanoğlı 22, Girne 21, Akdeniz, Alevkayası 19,  Doğancı, Lefke 18, Esentepe, Kozanköy, Yenierenköy, Bostancı, 17, Kaleburnu, Sipahi, Tatlısu 16, Güzelyurt 15, Dipkarpaz, Zümürtköy, Mehmetçik, Selvilitepe 14, Kantara, Koruçam 13, Çayırova, Geçitkale 12”

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