En fazla yağış nereye düştü

Bu sürede Lefkoşa’ya metrekarede 28 kilogram, Esentepe’ye metrekarede 14 kilogram, Beylerbeyi’ne metrekarede 13 kilogram, Girne’ye metrekarede 8 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgelere düşen yağışlar ise şöyle ölçüldü: “Kozanköy, Kantara: 7 kg/m²; Mehmetcik, Bostancı, YDÜ, Alevkaya: 5 kg/m²; Beyarmudu, Sipahi, Ercan: 4 kg/m²; Çayırova,Ziyamet,Alsancak,Geçitkale: 3 kg/m²; Dipkarpaz, Mağusa, Karaoğlanoğlu, Tatlısu, Salamis, Vadili: 2 kg/m²”
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