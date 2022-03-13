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En Fazla Yağış Zümrütköy’e Düştü

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En Fazla Yağış Zümrütköy’e Düştü
En Fazla Yağış Zümrütköy’e Düştü

Ülkede dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağış, metrekareye 12 kg ile Zümrütköy’de kaydedildi.


Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle:


“Beylerbeyi 10 kg/m², Boğaz, Türkeli, Doğancı 9 kg/m², Kalkanlı, Bostancı, Değirmenlik, Alayköy, Güzelyurt 8 kg/m², Gaziveren 7 kg/m², Taşpınar, Yeşilırmak 6 kg/m², Akdeniz, Lefkoşa 5 kg/m², Kozanköy, Çamlıbel, Girne, Taşkent, Yenierenköy, Lefke 4 kg/m².”

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