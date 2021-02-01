En iyi 10 meze: 5'i sıcak, 5'i soğuk

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü ‘Go Turkey’ web sayfasında, 5’i soğuk, 5’i sıcak olmak üzere ‘en iyi 10 meze’ belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) uluslararası tanıtım çalışmalarını yürüttüğü ‘Go Turkey’ adlı web sayfasında mezeler için "Meze sizi doyurmak için değil, rakının tadını çıkarırken ağzınızdaki tadı değiştirmek için var. Hatta pek çok kişi, sohbetin rakınıza eşlik edecek en iyi meze olduğunu iddia edebilir" dendi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in aktardığına göre rakı için de "Türklerin anason aromalı içeceği olan rakı, zaman zaman ‘aslan sütü’ olarak anılır" ifadesi kullanılan sayfada, en iyi 10 meze şöyle sıralandı:

Soğuk mezeler

1. Fava

2. Mercimek Köftesi

3. Deniz Börülcesi

4. Ezme

5. Çerkes Tavuk

Sıcak mezeler

1. Paçanga Börek

2. İçli Köfte

3. Pastırmalı Humus

4. Karides Güveç

5. Balık Kokoreç