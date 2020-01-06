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En yaşlı insan: 117 yaşındaki Japon kadına huzurevinde doğumgünü partisi

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En yaşlı insan: 117 yaşındaki Japon kadına huzurevinde doğumgünü partisi
En yaşlı insan: 117 yaşındaki Japon kadına huzurevinde doğumgünü partisi

‘Dünyanın en yaşlı insanı’ unvanına sahip Japon Kane Tanaka, 117’nci doğumgününü arkadaşlarıyla pasta keserek kutladı.

2 Ocak 1903’de doğan Tanaka, üç gün önce 117’nci yaşına girerek unvanını korumayı sürdürdü.

Japonya’nın Fukuoka kentindeki huzurevinde kalan Tanaka, bugün ailesi, arkadaşları ve kurum personeliyle birlikte pasta kesti.

Tanaka’nın ‘doğumgünü partisi’ni Japon yerel TV kanalı yayınlandı. Üzerinde birkaç mum bulunan pasta kesildikten sonra huzurevi çalışanı Tanaka’ya pasta yedirdi.

Japon kadın, pastayı yedikten sonra “Lezzetli. Daha fazlasını istiyorum” dedi.

Guinness Rekorlar Kitabı, Tanaka geçen yıl 116 yaşındayken ona ‘dünyanın en yaşlı insanı’ unvanını vermişti.

 

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