Endonezya'da insan yüzlü yavru köpek balığı bulundu

Endonezya'da Abdullah Nuren isimli balıkçı, annesinin karnından çıkan insan yüzlü yavru köpek balığının görüntülerini paylaştı. Nuren, mutasyon geçirmiş olan yavru köpek balığının kendisine şans getireceğine inandığını söyledi.

Endonezya'daki Rote Ndao adasında ava çıktığı sırada insan yüzlü bir yavru köpek balığına rastlayan balıkçı Abdullah Nuren, mutasyonlu yavru balığın henüz doğumunun gerçekleşmediğini ve annesinin karnından çıktığını söyledi.

The real-life baby shark! Mutant fish is born with 'a human face' https://t.co/H6gVZ3ZkLs