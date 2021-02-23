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Endonezya'da insan yüzlü yavru köpek balığı bulundu

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Endonezya'da insan yüzlü yavru köpek balığı bulundu
Endonezya'da insan yüzlü yavru köpek balığı bulundu

Endonezya'da Abdullah Nuren isimli balıkçı, annesinin karnından çıkan insan yüzlü yavru köpek balığının görüntülerini paylaştı. Nuren, mutasyon geçirmiş olan yavru köpek balığının kendisine şans getireceğine inandığını söyledi.

Endonezya'daki Rote Ndao adasında ava çıktığı sırada insan yüzlü bir yavru köpek balığına rastlayan balıkçı Abdullah Nurenmutasyonlu yavru balığın henüz doğumunun gerçekleşmediğini ve annesinin karnından çıktığını söyledi.

 

​Köpek balığının üç yavruya hamile olduğunu ve bu yavrulardan birinin farklı bir özelliği olduğunu ilk başta fark etmediğini söyleyen Nuren, mutasyonlu yavrunun burnunun altında iki büyük gözü olduğunu fark edince şoka uğradığını ifade etti.

Olaya ilişkin konuşan Nuren, "Başlangıçta ağıma yakalanmış bir anne köpekbalığı buldum. Ertesi gün anne köpek balığının karnını yardım ve midesinden üç yavru çıktı. İkisi annesi gibi sıradan köpek balıklarıydı ancak bu yavru, insan yüzünü andırıyordu. Sonrasında balığın mutasyona uğradığını anladım. Bu balığın bana şans getireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Olayı bir video ile paylaşan Nuren'in, yavru köpek balığını bir karton kutuya yerleştirip kayda aldığı görülüyor.

 

 

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