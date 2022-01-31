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Engelli Girişimciden Bir İlk: Engelliler İçin Seks Oyuncağı

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Engelli Girişimciden Bir İlk: Engelliler İçin Seks Oyuncağı
Engelli Girişimciden Bir İlk: Engelliler İçin Seks Oyuncağı

Kanadalı girişimci Andrew Gurza ve kardeşi Heather Morrison, önümüzdeki mayıs ayında satışa sunulacak bir ürünle bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. ‘Bump’n Joystick’, ince motor becerilerini ve özellikle ellerini kullanamayan engelliler için tasarlanmış ilk cinsiyetsiz seks oyuncağı.

The Wall Street Journal’ın teknoloji bölümünde yer alan habere göre farklı tüketici kitlelerine ulaşarak pazarlarını büyütmeyi hedefleyen girişimciler, engelliler için tasarlanan seks oyuncakları üzerinde çalışıyor.

Bu girişimcilerden biri de kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak Bump’n Joystick adlı bir ürünü piyasaya çıkarmaya hazırlanan Andrew Gurza. Gurza, beynin zarar görmesi sonucu oluşan serebral palsinin en ağır formu spastik kuadriplejik sebebiyle el ve kollarını kısıtlı kullanabiliyor. 2018’de seks oyuncakları üreten bir firmanın, test etmesi için kendisine bir cihaz göndermiş: “Ama el becerilerim yüzünden paketi bile açamadım.”

Bu olumsuz tecrübe Andrew Gurza’ya özel değil. Aynı yıl Royal Melbourne Teknoloji Enstitüsü’nde yapılan araştırmada, piyasadaki seks cihazlarının engellilerin, özellikle de el becerileri gelişmemiş olanların ihtiyaçlarını karşılamadığı saptanmış.

Kişisel tecrübe pazar araştırmasıyla birleşince, Gurza ve kardeşi Heather Morrison, engelliler için Bump’n Joystick’i geliştirmiş. Ürün 1 metre uzunluğunda ve 30 cm çapında bükülebilir bir silindir. Farklı işlevleri olan seks oyuncaklarının alt bölümdeki girişlere takılmasıyla çalışıyor. Bu haliyle de cinsiyetsiz sayılıyor. Andrew Gurza, tek bir ürünle bütün engelleri kaldıramayacağını bilse de genel olarak ellerini kullanamayan insanların seks oyuncakları konusunda sıkıntı yaşadığını belirtiyor.

Bugüne kadar GoFundMe toplamda yaklaşık 230 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 100 bin lira) yatırım alan Bump’n Joystick’in 2022 yılında piyasada olması ve 249 dolara (yaklaşık 3 bin 300) satılması bekleniyor. Web sitesinden yapılan açıklamada bazı ülkelerde cihazın sağlık sigortası tarafından karşılanabileceği, cinsel hazzın Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan hakları kapsamında ele alındığı belirtiliyor.

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