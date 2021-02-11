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Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu

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Hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı gerekçe gösterilerek 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e döndü.
Enis Berberoğlu yeniden milletvekili oldu

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararı doğrultusunda karar veren 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "yeniden yargılamanın kabulü, infazın durdurulması, hükümlülüğün sona erdirilmesi" yönündeki kararı, TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Karar CHP milletvekilleri tarafından alkışlandı.

Berberoğlu, TBMM üyeliği düşürülüp de, mahkeme kararıyla yeniden milletvekilliği sıfatını kazanan ilk siyasetçi olduğu için, bu konuda "içtihat" oluşmuş oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah saatlerinde Meclis'te yaptığı açıklamada yeni bir durumla karşı karşıya olunduğunu ve bu durumla ilgili bir değerlendirme yapılacağını belirterek, Berberoğlu ile ilgili net bir bir tutum açıklamadı.

Mahkeme kararının bilgi olarak bu sabah Meclis'e geldiğini belirten Şentop, yeniden yargılama kararı verildiği için Berberoğlu hakkındaki dokunulmazlık fezlekesinin henüz Meclis'e gelmediğini, geldiği taktirde de TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na göndereceğini bildirdi.

Bu açıklamanın ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği karar doğrultusunda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın, "Meclis Başkanlığı tezkeresi" olarak TBMM Genel Kurulu'nun bilgisine sunulması kararlaştırıldı.

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Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla, Berberoğlu, yeniden İstanbul Milletvekili sıfatını kazandı. Dönem başında yemin ederek göreve başladığı için Berberoğlu'nun yeniden milletvekili yemini etmesine gerek olmadığına da karar verildi.

Genel Kurul açıldığında da Enis Berberoğlu hakkındaki karar okundu. Berberoğlu, milletvekilliğine yeniden dönmüş oldu.

Kılıçdaroğlu: Adalet galip geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sonuçta adalet galip geldi" dedi.

Bolu'da gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Adalet açısından zaten bu gerekiyordu. Süreci gözden geçirdiğimizde Sayın Berberoğlu, beraat ile müebbet arasıda yargılandı. Bazı mahkemeler beraat, bazı mahkemeler müebbet kararı verdi. Nasıl bir yargı, nasıl bir anlayış ve etkilenme... Politik gücü de görüyoruz burada ama adaleti de görüyoruz" diye konuştu.

"Mutluyum, sevinçliyim ama Türkiye adına da üzülüyorum" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir tablo keşke hiç yaşanmasaydı. Bir gelenek de oluşturdu aslında. Bir kişinin milletvekilliğinin düşmesi ve yargı kararıyla parlamentoya dönmesi Türkiye'de ilk kez gerçekleşen bir olay."

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