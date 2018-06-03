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Entegrasyon'dan bahsedilmesi de çok yanlış

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Demir'in Türkçe derslerine karşı çıkmasına tepki gösterdi.
Entegrasyon'dan bahsedilmesi de çok yanlış

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Belçika Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir'in, Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesine karşı çıkmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Eşit haklardan sorumlu bakanın böyle bir açıklama yapması utanç verici. Bu sözler söylenirken 'entegrasyon'dan bahsedilmesi de çok yanlış. Resmen en kaba haliyle asimilasyon çağrısı bu." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Demir'in Türk asıllı öğrencilere okul sonrası Türkçe dersi verilmesinin kabul edilemez olduğunu söylediğini anımsatan Çelik, entegrasyonun sağlıklı olması için insanların ana dillerini öğrenmelerinin ve kimliklerini geliştirmelerinin önünde engel olmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çelik, "İnsanların ana dillerini yasaklama çağrısı yaparak entegrasyondan bahsetmek sadece asimilasyoncu politikalara daha renkli kılıf bulmaktan ibarettir." görüşünü paylaştı.

Demir'in geçen sene de “Müslümanların bazen zorlamayla da olsa Batı'nın değerlerini benimsemesi gerektiğini” savunan konuşmaları olduğunu kaydeden Çelik, "Bu zihniyeti tanıyoruz. Orijinal değil. Afrika’da Asya’da ve başka coğrafyalarda kültür dayatma adına büyük zalimliklere imza atmış bir zihniyetin güncellenmiş hali. Bu zihniyet birilerini 'aydınlanma'ya zorlama hakkını kendinde gören en baskıcı zihniyettir. Bu, 'aydınlanmış despotizm'dir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, "Bugün Avrupa demokrasileri için tehdit dışardan değil içerdendir. Bu baskıcı zihniyet demokrasiyi tehdit etmektedir. Bu bakanın bu sömürgeci sözlerini okuyunca zihnimde Frantz Fanon’un “Siyah Deri, Beyaz Maskeler” kitabı satır satır canlandı yeniden." ifadelerine yer verdi.

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