Ercan’da bazı seferler iptal edildi

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan duyuruya göre, kötü hava koşullarından dolayı pazartesi günü gerçekleştirilecek iki uçuş iptal edildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan duyuruya göre, kötü hava koşullarından dolayı pazartesi günü gerçekleştirilecek iki uçuş iptal edildi.

Açıklama şöyle:

Sayın yolcularımız, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın 6 Şubat Pazartesi gerçekleştireceği TK0976 İstanbul- Ercan TK0977 Ercan İstanbul, TK0962 İstanbul- Ercan TK0963 Ercan- İstanbul seferleri iptal edilmiştir. Yolcularımızın uçuş değişikliği için 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabilirler. Tüm yolcularımıza önemle duyurulur. T&T Havalimanı İşletmeciliği