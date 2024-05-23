Ercan'da güvenlik zafiyeti: GPS sisteminde arıza meydana geldi, uçak yarım saat iniş yapamadı!

Emrullah Turanlı'nın büyük ortağı olduğu ve T&T'nin işletmeciliğini yaptığı Ercan Havalimanı'nda GPS sistemi arıza verdi, uçak yarım saat boyunca iniş yapamadı.

İstanbul - Ercan seferinde yaşanan kabus dolu anlar, hava güvenliğinin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ercan Havalimanı'nda GPS sistemindeki bir arıza nedeniyle uçak neredeyse inişe geçtiği anda aniden yeniden havalandı. Uçağın havada yaklaşık yarım saat boyunca tur atmak zorunda kalması, yaşanan bu teknik sorunun büyüklüğünü ortaya koydu.

Gazeteci Ahmet Vamık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başından geçen olayı anlatarak, "Bu memlekette havada da canımız gerçekten pamuk ipliğine bağlı..." ifadelerini kullandı.

Vamık'ın paylaşımı şöyle:

"Bu memlekette havada da canımız gerçekten pamuk ipliğine bağlı... İstanbul-Ercan seferinde uçağın neredeyse inişe geçtiği anda (pilotun açıklamasına göre) Ercan Havalimanı'nda GPS sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle bir anda uçak yeniden galkışa geçti ve havada yarım saate yakın tur attıktan sonra inebildi... En ufak bir ihmale tahammül olmayan hava trafik güvenliğimiz nasıl bir sisteme emanet..."