Erdoğan AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında konuştu: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelde birliği güçlendireceğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"2020 senesi Türkiye-Avrupa ilişkileri bakımından malesef iyi geçmedi, çoğu suni birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldık."
"Stratejik körlük olarak adlandırdığımız tavrın en somut göstergesini Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde gördük. Türkiye ciddi haksızlığa maruz kaldı."
"Türkiye Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılarda bulundu."
"Yunanistan'ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Yunanistan'la 25 Ocak'ta başlayacak istikşafi görüşmelerin yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyorum."
"Kıbrıs'ta iki devletli model dışında çözümün mümkün olmayacağını yarım asırlık deneyim gösteriyor."
"Fransa ile ilişkilerimiz vizyoner bir yaklaşımla yeniden ele alarak gerilim hattından kurtarmak istiyoruz."
"Nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik... Avrupa tarihini Türkiye'siz okumak mümkün değildir."
"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelde birliği güçlendireceğine inanıyoruz."
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