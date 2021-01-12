  • BIST 1.545
  • Altın 446,116
  • Dolar 7,4647
  • Euro 9,0698
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli: 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

Erdoğan AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında konuştu: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelde birliği güçlendireceğine inanıyoruz

»
Erdoğan AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında konuştu: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelde birliği güçlendireceğine inanıyoruz
Erdoğan AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında konuştu: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelde birliği güçlendireceğine inanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"2020 senesi Türkiye-Avrupa ilişkileri bakımından malesef iyi geçmedi, çoğu suni birçok sorunla uğraşmak zorunda kaldık."

"Stratejik körlük olarak adlandırdığımız tavrın en somut göstergesini Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde gördük. Türkiye ciddi haksızlığa maruz kaldı."

"Türkiye Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkılarda bulundu."

"Yunanistan'ı gerginliği tırmandırıcı faaliyetlerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Yunanistan'la 25 Ocak'ta başlayacak istikşafi görüşmelerin yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyorum."

"Kıbrıs'ta iki devletli model dışında çözümün mümkün olmayacağını yarım asırlık deneyim gösteriyor."

"Fransa ile ilişkilerimiz vizyoner bir yaklaşımla yeniden ele alarak gerilim hattından kurtarmak istiyoruz."

"Nihai hedefimiz olan tam üyelikten hiçbir zaman vazgeçmedik... Avrupa tarihini Türkiye'siz okumak mümkün değildir."

"Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelde birliği güçlendireceğine inanıyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Perşembe veya cuma aşılama kampanyamız başlamış olacak12 Ocak 2021 Salı 10:20
  • Cem Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e 'telif' esprisi: "Nereye bırakalım abi?"11 Ocak 2021 Pazartesi 21:30
  • Bahçede kuyu kazarken havan mermisi buldular: İmha edildi11 Ocak 2021 Pazartesi 20:59
  • Adnan Oktar’a 1075 yıl üç ay hapis cezası11 Ocak 2021 Pazartesi 20:34
  • Bahçeli: HDP’nin kapatılması için dava açılmazsa, MHP başvuruda bulunacak11 Ocak 2021 Pazartesi 19:50
  • Erciyes Üniversitesi Rektörü: Yerli aşının faz-2 çalışmaları en geç ay sonunda başlar11 Ocak 2021 Pazartesi 19:50
  • HDP'den Bahçeli'nin 'kapatma' çağrısına yanıt: Yargı üzerinde baskı kurarak anayasal suç işliyor11 Ocak 2021 Pazartesi 19:45
  • İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanının yetkisinin sorgulanması, üniversite açısından sağlıklı değil11 Ocak 2021 Pazartesi 13:34
  • Melek İpek'in serbest bırakılması için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı11 Ocak 2021 Pazartesi 12:34
  • Adnan Oktar grubu davasında karar duruşması11 Ocak 2021 Pazartesi 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti