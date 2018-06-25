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Erdoğan artık Bahçeli'ye mahkum

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Özetle Erdoğan, MHP'nin oyuyla ancak Cumhurbaşkanı oldu. Öte yandan Meclis'te çoğunluğu ancak MHP desteğiyle sağlayabiliyor.
Erdoğan artık Bahçeli'ye mahkum

24 Haziran seçimlerinin dikkat çeken partilerinden biri de MHP oldu. Anketlerde MHP’nin seçim barajını aşamayacağı yönünde sonuçlar yer alıyordu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde 16,3 oy oranı yakalayan MHP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise 11,90 oy oranına gerilemişti.

Bu oy oranının ardından MHP’de tartışmalar artmış ve MHP muhalefeti kongre sürecini işaret etmişti. MHP Lider Devlet Bahçeli ve yönetiminin direnişiyle MHP’deki muhalefet kongre sürecinden uzak tutulmuştu.
MHP’de yaşanan kopuşlarla ve MHP’nin kritik isimlerinin İYİ Parti’yi kurmasıyla tablo tam tersine yönelmişti. Bahçeli’nin oyunu yarı yarıya düşürdüğü yorumları yapılırken Meral Akşener liderliğindeki MHP muhaliflerinin kurduğu İYİ Parti’nin ise barajı aştığı anketlere yansımıştı.

Hükümete yakın MAK Danışmanlık şirketi bile, AKP ile MHP arasındaki 'Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'yi bulmadığını, yüzde 48'de kaldığını açıklamıştı.

MHP’DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ: YÜZDE 11'İ AŞTI
Ancak, MHP’nin 24 Haziran seçimlerinde sürpriz bir oy oranı yakalaması dikkat çekti. Şu ana dek açılan sandıklara göre; MHP yüzde 11'i aştı. Anket şirketlerince barajı aşamayacağı tahmin edilen MHP barajı aşarken 45-50 arasında milletvekili çıkardı. AKP ise şu ana dek açılan sandıklara göre; yüzde 42 oy oranına ulaştı. AKP ile MHP’nin toplam oy oranı yüzde 53’ü buluyor. Erdoğan'ın oyuna yakın olan bu oran da MHP’ye oy verenlerin çoğunluğunun Tayyip Erdoğan’a oy verdiğini gösteriyor. Diğer bir konu ise AKP’nin Meclis’te çoğunluğu yakalayamaması…
Daha önce koalisyon kavramına açıkça karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere 4 gün kala “300’ün altında kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir” demişti. Şu anda tablo koalisyonu gösteriyor.
Bu durumda da AKP’nin ancak MHP desteğiyle Meclis’te çoğunluğu sağlayacağı görülüyor.

ERDOĞAN VE AKP ARTIK MHP'YE MAHKUM
Özetle Erdoğan, MHP'nin oyuyla ancak Cumhurbaşkanı olabiliyor. Öte yandan Meclis'te çoğunluğu ancak MHP desteğiyle sağlayabiliyor. Seçimlerden önce Meclis çoğunluğunu elinde tutan ve bir önceki seçimde MHP'nin karşı adayına rağmen Cumhurbaşkanlığını tek başına kazanan Erdoğan ve AKP artık MHP'ye mahkum. MHP'nin desteğini çekmesi durumunda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı meşruiyet krizine neden olacakken, MHP'nin Meclis'te destek vermemesi yasama organında AKP'ye çoğunluğu kaybettiriyor. Keza Bahçeli de bu durumun farkında ki kendilerini "kilit parti" olarak tanımladı. Kısacası 23 Haziran ile 25 Haziran arasındaki en büyük fark, Erdoğan ve AKP artık MHP'siz adım atamayacak! (odatv)

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