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Erdoğan: Bizi sarayların içinde sefa süren olarak göstermeye çalışıyorlar

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez' dedi.
Erdoğan: Bizi sarayların içinde sefa süren olarak göstermeye çalışıyorlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentimiz kendi üzerine düşen görevleri hakkıyla ifa etmesidir. Görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde, ne ülkemizin önünde ne Cumhur İttifakı'nın önünde ne AK Parti’nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz" diyen Erdoğan, "Tek vaatleri Tayyip Erdoğan'ı indirmek olan bir muhalefete bu millet iktidarı vermez" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

Yakında, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir. 

Cumhuriyetin ilk partisini bölücü örgütün kıskacına düşürenlere millet yeri geldiğinde dersini verecektir. Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyoruz. 

Bir de halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de sarayların içinde sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı işte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Bu zatları şimdiye kadar milletimizin içinde pek görmedik. Ama biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi şimdi de milletimizin içindeyiz.

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