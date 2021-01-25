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Erdoğan depremzedelere 'keyif çayı' dağıttı

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Elazığ depreminden etkilenenlere hazırlanacak konutlar hâlâ tamamlanamadı. Erdoğan, 'deprem konutlarının inşasının 6 ay içerisinde bitirileceğini' söyledi.
Erdoğan depremzedelere 'keyif çayı' dağıttı

Elazığ depreminin yıl dönümünde Erdoğan anma ve deprem konutları teslim töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yıl önce kederliydik. Sağ olsun bütün bakan arkadaşlarımız gece demedi gündüz demedi kurumlarımızla beraber deprem de enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyorlardı. Şimdi şu binalar gelirken balkonlarda selamlayanlara sordum. Kaç oda dedim 3+1 dediler ve dua ediyorlar. Bakanım diyor ki 6 ay içinde geri kalanları da bitecek. 

4774 binanın yıkımı gerçekleşti. Elazığ'da 20 bin Malatya'da 6 bin olmak üzere 26 bin konutun inşasına karar verdik. Depremden sonraki 6 ayda 2517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 136 derslikli 8 okul inşaatı sürüyor. Malatya'da 1195 konutu hizmete sunduk, bugün Elazığ'da 5 bin 500 konutu daha teslim ederek toplam 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturduk.

Türkiye özellikle Cumhuriyet dönemindeki plansızlık, ihmal, rant hırsların neticesi olarak altyapı kuramamıştır. Düşük standartlı binalar şehirlerimizi zehirli sarmaşık gibi istila etmiştir. Köylerimizde insanlarımızın evlerinde afetlere karşı donanıma sahip değiliz. Ülkemizin yapı stokununun önemli bölümü depreme dayanıksız olarak inşa edilmiştir. Marmara depreminin ardından bu gerçek tüm çıplaklığıyla kendini göstermiştir.

Bu alanlardaki 677 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemlerini tamamladık. 5 milyon insanımızı ilgilendiren yalnızca kira yardımı, proje ve kamulaştırma giderleri 15,5 milyar lirayı geçti. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları 10 milyon metrekareyi alana yayılmış bulunuyor. Hedefimiz 1,5 milyon konutu acilen önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır.

İzmir depreminin ardından bu şehirde 5 bin konutun inşaasına hemen başladık. Trabzon Araklı'da 118, Giresun Bulancak 570, Dereli 612 konutun yapımı sürüyor."

Yine 'keyif çayı' dağıttı

Erdoğan "Şu anda çok iç içe duruyorsunuz, ben de Rizeliyim ya size keyif çayı getirmiştim. Bu keyif çaylarını size şimdi dağıtalım" dedi. Erdoğan ve Bakanlar çay dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından "Elazığ’da deprem dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 20 bin konuş inşaa ediyoruz. 8 bin konutumuzun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın teşrifleriyle teslim ediyoruz " dedi

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