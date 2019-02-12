Erdoğan: Domates, biberle ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da açılış töreninde konuştu. Ekonomik krizin algı operasyonu olduğunu öne süren Erdoğan, "Bakalım sırada ne var" diye sordu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı'ndaki açılış töreninde konuştu. Ekonomik krize değinmemeye özen gösteren Erdoğan, artan fiyatlardan dış ülkeleri sorumlu tuttu. Erdoğan, "Ülkemizi soğan, patates, biber üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'BİZE DÜŞMAN OLDULAR' İDDİASI

Geçtiğimiz 17 yılda gönül dünyamızı sonuna kadar açarak, tüm imkanları hareket geçirerek Türkiye şemsiyesini büyüttük. Her alanda potansiyelimize güvenerek ekonomimizi güçlendirdik. Oyunları bozarak, karanlık planları bozarak geleceği aydınlattık. Halka tepeden bakanların aksine milletin üzerine irade tanımayarak demokrasimizi ileriye taşıdık. Gurur, kibir olmayacak dedik. Milletimizle birlik olduğumuz, insanlara güven aşıladığımız, devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular."

'ÜLKEMİZİ SOĞAN, PATATES, BİBER ÜZERİNDEN TERS KÖŞE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR'

"Ekonomi silahını üzerimizden hjiç eksik etmediler. Cunta ile krizle tepemize bindiler. Bizmi 17 yıllık iktidarımız bunlarla mücadele ile geçti. Kur, faiz algı operasyonlarıyla insanımızı bunalttılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça daha çok kenetlendik. Ülke olarak hedeflerimize ulaşma kararlılığımızı perçinledik. Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Baktılar, kur, faiz, algıyla olmuyor ülkemizi patlıcan, domates, biber üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Bu hamleyi boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu."

'BAKALIM SIRADA NE VAR GÖRECEĞİZ'

"Şimdi temizlik ürünlerini de satmaya başlayacağız. Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz, bakalım bundan sonra sırada ne var göreceğiz."

"Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye saldıranların meselesi aslında Türkiye'dir. Kastamonu'ya son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 971 yeni derslik yaptık. TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini hayata geçirdik."