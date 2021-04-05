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Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar Atatürk düşmanıdır

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin darbe iması yaparak Kanal İstanbul'a karşı çıkmasına sert sözlerle cevap verdi.
Erdoğan: Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar Atatürk düşmanıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen toplantının ardından kameralar karşısına geçerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, emekli amirallerin darbe iması yaparak Kanal İstanbul'a karşı çıkmasına sert sözlerle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'a karşı çıkanların Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu söyledi.

"İSTANBUL BOĞAZI'NDA EGEMEN MİYİZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet amaç Montrö sözleşmesi tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri değil, akademik dünyada, medyada görüş ifade etmektir. Nitekim bu zaten yapılmaktadır. Hiç kimsenin bu yüzden yakasına yapışılmamıştır. Önceki gece yayınlanan bildiri bu çerçeve d ışında yayınlanan belgedir. Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Türkiye İstanbul boğazındaki ağır deniz yükünü Kanal İstanbul'la hafifletirken tamamen kendi egemenliğindeki alternatife kavuşmuş olacaktır. Şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifade ile Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecektir.

"CUMHURBAŞKANI OLARAK VAZİFEM.."

Böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıdır. Cumhurbaşkanı ve ülkenin en büyük partisinin genel başkanı olarak vazifem Türkiye'nin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmamdır. Montrö sözleşmesinden çıkmayla ilgili bir çalışmamız yoktur. Bildiride ikinci mesele konusunda ise şu hususları buradan milletime duyurmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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