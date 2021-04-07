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Erdoğan: Kanal İstanbul'un temelini yazın atıyoruz

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında Kanal İstanbul'la ilgili ihaleye çıkılacağını, inşaat çalışmasına ise yazın başlanacağını duyurdu. Kanalın çevresinde 500 bin nüfuslu şehir kurulacağını yineledi.
Erdoğan: Kanal İstanbul'un temelini yazın atıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çevrecilerin karşı çıktığı ve geri dönülemez sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunduğu Kanal İstanbul için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bir kez daha 'kararlıyız' açıklaması geldi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Kanal İstanbul'a ilişkin şunları söyledi:

MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Buradan milletime bir de müjde vermek istiyorum. Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul’la ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Projenin ÇED raporu, 56 kurum ve kuruluşun, 200’den fazla bilim insanının, medyanın ve vatandaşlarımızın katkılarıyla tamamlandı.

Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir, aynı zamanda İstanbul’un depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. Bu proje, aynı zamanda İstanbul’a kazandırdığımız yeni havalimanı, köprü, otoyol, metro hatları gibi ulaşım ağlarıyla da bütünlük arz edecektir.

BOĞAZ'DAN 40 BİN GEMİ GEÇİYOR

Dünya ticaretinin yüzde 90’ının denizyolu ile gerçekleştirilesi, boğazlarımızın da en önemli deniz ticaret yollarından biri niteliğini taşıması, Kanal İstanbul projesinin önemini artırıyor.
Karadeniz’de, hem biz, hem de kıyısı olan diğer ülkeler sürekli yeni ve büyük limanlar yapıyor.
Bu durum, boğazlardaki gemi trafiğinin gelecekte azalmak bir yana, daha da artacağına işaret ediyor. İstanbul Boğazı'ndan 1930’lu yıllarda 3 bin gemi geçerken, bugün bu rakam 40 binin üzerindedir. Buna karşılık Panama kanalından yılda 13 bin, Süveyş kanalından 17 bin civarında gemi geçişi yaşanmaktadır. Tabii diğer kanallardan elde edilen gelirleri telaffuz bile etmiyorum.
Hâlbuki İstanbul Boğazı'nın emniyetli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. Yani, şartları zorlayarak boğazlardaki gemi trafiğini yürütüyoruz.

BÖLGE İÇİN NEFES BORUSU OLACAK

İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İnşallah bu önemli projenin, etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz. Epeyce bir gecikmeyle de olsa inşasına başlayacağımız Kanal İstanbul projesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum

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