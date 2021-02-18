  • BIST 1.541
  • Altın 400,565
  • Dolar 6,9861
  • Euro 8,4144
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 4 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -13 °C
SON DAKİKA1 vefat, 27 pozitif vaka

Erdoğan: Mart'ta kademeli normalleşme başlıyor

»
T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan: Mart'ta kademeli normalleşme başlıyor

T.C.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının atılacağını bildirdi.

Son kabine toplantısının ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu sürecin devam edeceğini kaydetti.

Kabine toplantısında salgının seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve milletin el ele vererek, tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden gelineceğini vurguladı.

Aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü, şu anda 5,5 milyonun üzerinde aşılama kampanyasının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, "Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken, diğer yandan ikinci aşı sürecine de başlandı. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Asıl önem verdikleri yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB'den Türkiye'ye vergi bilgilerinin paylaşımı konusunda ek süre17 Şubat 2021 Çarşamba 16:49
  • Eksi 10 derece narkozla ölüm uykusu! Doktordan 5 sayfalık intihar mektubu17 Şubat 2021 Çarşamba 16:26
  • TC Sağlık Bakanı Koca’dan yüz yüze eğitim açıklaması17 Şubat 2021 Çarşamba 14:23
  • Erdoğan’dan ‘kopyala yapıştır’: Yıldırım’ın dört sene önceki konuşmasıyla aynı (VİDEO)17 Şubat 2021 Çarşamba 13:28
  • İç Anadolu'da Ulaşıma Kar Engeli; 1071 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor17 Şubat 2021 Çarşamba 13:15
  • Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi17 Şubat 2021 Çarşamba 12:05
  • Dans ettiği için işinden olan spor spikeri Hande Sarıoğlu: Oryantal da yaparım kariyer de17 Şubat 2021 Çarşamba 11:45
  • New York Times: "Milyonlarca Suriyeli için imkan sunan tek ülke Türkiye"17 Şubat 2021 Çarşamba 11:08
  • Erdoğan’ın konuşması, Binali Yıldırım’ın 4 yıl önce yaptığı konuşmanın aynısı çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 10:32
  • Hande Sarıoğlu: Fatih Altaylı bana 'öyle poponu sallarsan böyle gidersin' dedi16 Şubat 2021 Salı 22:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti