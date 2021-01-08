  • BIST 1.539
  • Altın 445,956
  • Dolar 7,3516
  • Euro 9,0068
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Erdoğan: Milli Uzay Programı yakında açıklanacak

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla Doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz." dedi.
Erdoğan: Milli Uzay Programı yakında açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, "Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum. (Türksat 5A uydusu) Böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını inşallah 7'ye çıkartmış oluyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl İMECE'yi uzaya yolcu edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimimiz İMECE isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. Hedefimiz 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. 2021-2030 Milli Uzay Programımızı yakın bir tarihte açıklayacak, hedeflerimizi tüm dünyayla paylaşacağız." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Zulmü ve adaletsizliği artıran bir teknoloji ister dünyada olsun ister uzayda olsun insanın düşmanıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin önemli bir parçasını oluşturan uzaydaki varlığımızı, kabiliyetlerimizi ve etkinliğimizi artırma gayretlerimizi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Uzay ve uydu teknolojileri alanında ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Giderek geliştirdiğimiz altyapımızı kendimizle birlikte tüm dost ve kardeşlerimizin de istifadesine sunarak uzaydaki imkanlardan adil ve hakkaniyetli şekilde yararlanılabilmesini de sağlıyoruz. Merkezinde hakkın, adaletin, dayanışmanın, sevginin, özetle insanın olmadığı bir medeniyetin ürettiği bilgi ve teknoloji, belki maddi refahı sağlayabilir ama bu yüksek değerlerden kopuk bir gelişim, insanın içten içe çürümesinin önüne geçemez."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SMA hastalığında gen tedavisine ilişkin yeterli klinik deneme bulunmuyor07 Ocak 2021 Perşembe 21:15
  • Bursa'da eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar07 Ocak 2021 Perşembe 20:30
  • Türkiye’de 194 can kaybı, 12 bin 171 yeni vaka07 Ocak 2021 Perşembe 19:32
  • Ege'de Türk Yunan gerilimi07 Ocak 2021 Perşembe 19:23
  • Boğaziçili öğrenci: İstifa edin; yeni rektör: Tişörtün çok güzel07 Ocak 2021 Perşembe 18:48
  • Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne en yüksek rating notu: AAA07 Ocak 2021 Perşembe 18:15
  • Hrant Dink Cinayeti Davasında Tutuklanmasına Hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da Yakalandı07 Ocak 2021 Perşembe 14:41
  • Yunan Sahil Güvenlik Unsurları İhlal Ettikleri Türk Kara Sularından Sürülerek Çıkartıldı07 Ocak 2021 Perşembe 14:30
  • Türkiye’de Çeşitli Alanlarda 7 Ayrı Milletlerarası Anlaşma, Resmi Gazete'de Yayımlandı07 Ocak 2021 Perşembe 14:25
  • Türkiye’den Sağlığa Hibe07 Ocak 2021 Perşembe 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti