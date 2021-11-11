Erdoğan: Mültecilere kapıları açacak olsak Yunanistan ne yapar bilemem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşmesi ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklamasına tepki gösterirken, "5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür. Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem" dedi.
Erdoğan, Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.
'Dost ve müttefik Macaristan'da 2013'te kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini' belirten Erdoğan, görüşmelerde iki ülke ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldıklarını söyledi. Erdoğan, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmede, etraflıca konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını vurguladı.
T24
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