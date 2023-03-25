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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Erdoğan: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler vereceğiz

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Her alanda destan yazan bir Türkiye olduğunu söyleyen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk." dedi.
Erdoğan: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler vereceğiz

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Deprem felaketinde 50 bini aşkın canımızı yitirmenin hüznünü yaşıyoruz. Depremler 85 milyonun yüreğine kor gibi düştü. Ekonomik durumu ne olursa olsun Anadolu insanı elindekileri ihtiyaç sahipleri ile paylaşmayı sürdürüyor. Vakıf ve derneklerimiz reklam ve algı peşinde koşmadan gurur verici işlere imza atıyor.

''BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNENLERE ASLA BOYUN EĞMEYİZ''

Zehirli dilleri ile kuru gürültü patırtı ile bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini düşünenlere asla boyun eğmeyiz.

''TEHDİTLERE RAĞMEN HİZMET MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ''

Tehditlere, zorbalıklara, aba altından sopa gösteren kifayetsizlere rağmen, ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. Milletin derdiyle dertlenmeyen, milletin ruh kökünden beslenmeyen, hayırlı hiçbir iş yapmadıkları gibi yapılmasını da istemeyen bu asalakları, kendi hırsları ve ihtiraslarıyla baş başa bırakıyoruz.

''HER ALANDA DESTEK YAZAN BİR TÜRKİYE VAR''

Kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Her alanda destan yazan bir Türkiye var. Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Bugün hem depremin yaralarını saran hem de işçisine, memuruna, emeklisine her türlü desteği veren bir ülkeye kavuştuk.

(Kalkınma Yolu Projesi) Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi de sürdüreceğiz. Asıl büyük başarımız, yasakları kaldırarak, insanımızın iradesine vurulan zincirleri kırarak, milletimize cesaret ve özgüven kazandırmamızdır. Fetih yadigarı Ayasofya'yı tekrar Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmakla Türkiye siyasi ve ekonomik bağımsızlığını küresel ölçekte tescillemiştir.

''14 MAYIS SEÇİMLERİ TARİHİ BİR YOL AYRIMIDIR''

Yeni bir imtihanın eşiğindeyiz. Elbette her seçim önemli ama 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır. Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri, 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. 14 Mayıs'ta milletimizle beraber bu zaferi perçinlediğimizde yeni bir dönem başlayacak. Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza herhangi bir fayda gelebilir mi? Terör örgütleriyle bunlar kucak kucağa, dirsek dirseğe ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle ülkemize ne kazandıracaklar? 3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz."

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