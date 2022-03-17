  • BIST 2.133,59
  • Altın 921.937
  • Dolar 14.7135
  • Euro 16.31
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Erdoğan, Putin ile Görüştü

»
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Erdoğan, Putin ile Görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için Türkiye'nin en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti.

Kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu16 Mart 2022 Çarşamba 18:09
  • Kenan Doğulu: Yasaklar, siyasi baskı herkesi darmaduman etti16 Mart 2022 Çarşamba 16:50
  • İşte Reuters'ın Merkez Bankası faiz kararı tahmini16 Mart 2022 Çarşamba 10:22
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!15 Mart 2022 Salı 20:05
  • Scholz-Erdoğan Görüşmesi Alman Basınında15 Mart 2022 Salı 18:36
  • Financial Times’tan Dikkat Çeken Analiz: Erdoğan’ın Rakiplerini Etkileyebilir15 Mart 2022 Salı 17:01
  • Bahçeli sağlıkçıları hedef aldı: Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın15 Mart 2022 Salı 11:33
  • TC Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı Mevkidaşı Kuleba İle Görüştü14 Mart 2022 Pazartesi 22:09
  • Erdoğan ve Scholz’dan Ukrayna Açıklaması14 Mart 2022 Pazartesi 20:55
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı14 Mart 2022 Pazartesi 20:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti