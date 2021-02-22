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Erdoğan, Ruhani ile görüştü: ABD yaptırımlarının kalkması için fırsat penceresi açıldı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırması için fırsat penceresinin açıldığını söyledi.
Erdoğan, Ruhani ile görüştü: ABD yaptırımlarının kalkması için fırsat penceresi açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, pazar günü yapılan görüşmede, Joe Biden yönetiminin, yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiğini belirtti.

Son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.

Görüşmede iki liderin, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeleri ele alındığı ifade edildi.

Nükleer anlaşma için ilk adımı kim atacak?

20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi perşembe günü yapılan açıklamayla, İran ile görüşmelere başlamaya hazır olunduğu mesajını verdi.

Ancak Washington yönetimi, önce İran'ın anlaşma koşullarına uyması gerektiğini belirtirken, Tahran yönetimi önce ABD'nin yaptırımlarını kaldırması gerektiğinde ısrar ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin, nükleer tesislerin denetlenmesi faaliyetlerini sınırlandırması kararının, 2015 nükleer anlaşmasından vazgeçildiği anlamına gelmediğini söyledi.

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