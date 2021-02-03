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Erdoğan: Talebe misiniz, rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?

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Erdoğan: Talebe misiniz, rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?
Erdoğan: Talebe misiniz, rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasının ardından düzenlenen eylemleri sert sözlerle eleştirdi.

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Erdoğan tarafından geçen ay atanmasının ardından başlayan eylemler, önceki gün okulda, dün de İstanbul’un Kadıköy ilçesinde devam etmişti. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

AKP’nin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır il kongrelerine canlı bağlanan Erdoğan, ‘Türkiye’de siyasi hırslarının kendi vatanlarına olan sorumluluklarının önüne geçmiş’ bir kesim olduğunu söyledi.

Bu kesimin öncüsü ve sözcüsünün CHP olduğunu savunan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yalan söyleyen bir adamcağız’ diye tanımladı.

Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Boğaziçi Üniversitesi’yle ilgili yaptıkları açıklamalarına bakınca… Terör örgütlerinin üyesi olan gençleri ülkemizin milli ve manevi değerlerine sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz.”

Gezi olayı yaşanmayacak’

Türkiye’de artık ‘Gezi olayı yaşanmayacağını’ aktaran cumhurbaşkanı, “Bay Kemal, sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “LGBT… Yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir. Türkiye terörle mücadele ederken teröristlerin yanında yer almasalar yeter. Önce kendi içlerinde taciz, tecavüzden arındırılmış bir parti olsalar yeter. Türkiye, doğu Akdeniz’de haklarını korurken karşımızdakilerin tezleriyle ortaya çıkmasalar yeter. Türkiye salgınla mücadele ederken yürütülen çalışmaları sabote etmeseler yeter. Kendi partilerinde hırsızlık, tecavüz ayyuka çıkmışken başkalarına çamur atacaklarına kendilerini temizleseler yeter.”

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