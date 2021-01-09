Erdoğan: “Türkiye'ye Karşı Sergilenen Çifte Standart Tekrar Gün Yüzüne Çıktı”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Avrupa ve Amerika'da yaşanan pek çok hadisenin Türkiye'ye karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkardığını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Avrupa ve Amerika'da yaşanan pek çok hadisenin Türkiye'ye karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkardığını söyledi.

Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle, hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ettiklerini anlatan Erdoğan, "Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerinin en çok ihlal edildiği sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar" diye konuştu.

Erdoğan, aynı ülkelerin, toplumun huzurunu bozan, devletin işleyişine ve hukuka karşı açık saldırı anlamı taşıyan marjinal kesimlerin eylemlerini orantısız sertlikteki müdahalelerle bastırma yoluna gittiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Terörün bırakınız bizatihi kendisini, imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler, yıllardır bizim terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Bunun örneklerini, daha birkaç ay önce Fransa'da görmüştük. Amerika'da son günlerde yaşanan hadiselerde de benzer tepkilere şahit olduk. Tüm bu gelişmeler Batı dünyasının kendisini demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda samimi bir öz eleştiriye tabii tutmasını zorunla hale getirmektedir. Şayet bu öz eleştiri yapılmaz veya geçmişte örneklerini gördüğümüz gibi kendi yanlışını haklı gösterme anlayışı devam ederse dünya yeni bir yol ayrımına gelmiş demektir."

"YENİ ORTAK DEĞERLERE DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın tamamını kucaklayacak köken, renk, inanç, kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu çerçevede şekillenmesini ümit ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bu yaklaşım insanlığı sadece son bir asrında 100 milyonlarca cana mal olan çatışmalardan koruyabilecek yegane çıkış yoludur. Türkiye olarak bölgede ve dünyada işte bu anlayışın hem fikri savunuculuğunu yapmanın hem de sahada fiili uygulamasını gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere içinde yer aldıkları tüm uluslararası platformlarda, yaptıkları tüm ikili görüşmelerde bu görüşleri muhataplarıyla paylaştıklarına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık. İnşallah kritik bir dönüm noktası olan 2023 sürecinde 83 milyon tek yürek çarparak bu güzel fotoğrafı devam ettireceğiz" dedi.