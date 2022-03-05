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Erdoğan Yarın Putin İle Görüşecek

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TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı.
Erdoğan Yarın Putin İle Görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı. Kalın, “Biz bu görüşmelerin mutlaka olumlu etkisinin olacağına inanıyoruz. Sahada yaşananları 10 gündür görüyoruz, sivillerden, askeri kayıplardan bahsediyoruz.” dedi.

Kalın, “Bütün bölgede, Karadeniz’de, Doğu Avrupa’da gerilim yaşanıyor. Bu tabloyu görüp karar vericilerin makul adımlar atması gerekiyor. Kremlin’den bu yönde gelen mesajları olumlu karşılıyoruz ama somut adım atılması için de daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok.

Bu savaşı derhal durdurun, insani koridor oluşturalım. Cumhurbaşkanımızın mesajı bu yönde olacak.” ifadelerinde bulundu.

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