Erdoğan: 'Yeni bir Sykes-Picot düzenine izin vermeyeceğiz'

İsrail'in 13 Haziran'da İran'daki tesislere ve yöneticileri hedef alan saldırılarının dokuzuncu gününde iki ülke karşılıklı olarak çatışmayı sürdürdü.

İran medyasında İsfahan'daki nükleer tesise saldırı yapıldığı aktarılıyor.

Fars Haber Ajansı tesiste saldırı kaynaklı bir sızıntı olmadığını bildirdi.

İsrail ise İran'dan gönderilen üç SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuşan "Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in devlet terörüne 13 Haziran'dan bu yana İran muhatap oluyor" dedi.

İsrail'in saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını söyleyen Erdoğan, bu saldırıların tanımının "haydutluk" olduğunu savundu.

Erdoğan İran'ın misillemelerininse "meşru müdafaa" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Türkiye olarak sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Sykes-Picot haritası, 16'ıncı yüzyılın başından beri Osmanlı idaresinde olan toprakları parçalayıp yeni ülkelere böldü ve siyasi oluşumları iki etki alanına dâhil etti. Irak, günümüzde Ürdün'ün bulunduğu topraklar ve Filistin, İngiltere etkisine, Suriye ve Lübnan da Fransız etkisine girdi.

Aynı toplatıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in "bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklediğini" söyledi.

Zirvede İran'ın talebiyle tüm üyelerin katılacağı özel oturum düzenleneceği de aktarılıyor.

Bakan Arakçi, Cuma günü Cenevre'de İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile bir araya geldikten sonra 21 Haziran Cumartesi günü de Türkiye'ye geçti.

Arakçi Cenevre görüşmeleri sonrası müzakereler için saldırıların durdurulması şartını ortaya koymuştu.

İsrail yeni bir İranlı üst düzey ismin öldürüldüğünü iddia ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Kum şehrindeki bir apartmanda Saeed Izadi'nin öldürüldüğünü savundu.Katz yaptığı açıklamada, istihbaratı ve hava kuvvetlerini övdükten sonra "Öldürülenler ve rehineler için adalet. İsrail'in uzun kolu tüm düşmanlarına ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Izadi, İran'ın ülke dışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün komutanları arasında yer alıyor ve Filistinli örgütlerden sorumlu olduğu kaydediliyor.

Devrim Muhafızları Izadi'nin ölümünü henüz doğrulamadı.