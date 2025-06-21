  • BIST 9203.37
  • Altın 4296.947
  • Dolar 39.6155
  • Euro 45.6765
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATrump İran'a saldırı planlarını onayladı, nihai emri vermeyi erteledi

Erdoğan: 'Yeni bir Sykes-Picot düzenine izin vermeyeceğiz'

»
İsrail'in 13 Haziran'da İran'daki tesislere ve yöneticileri hedef alan saldırılarının dokuzuncu gününde iki ülke karşılıklı olarak çatışmayı sürdürdü.
Erdoğan: 'Yeni bir Sykes-Picot düzenine izin vermeyeceğiz'

İran medyasında İsfahan'daki nükleer tesise saldırı yapıldığı aktarılıyor.

Fars Haber Ajansı tesiste saldırı kaynaklı bir sızıntı olmadığını bildirdi.

İsrail ise İran'dan gönderilen üç SİHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuşan "Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in devlet terörüne 13 Haziran'dan bu yana İran muhatap oluyor" dedi.

İsrail'in saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını söyleyen Erdoğan, bu saldırıların tanımının "haydutluk" olduğunu savundu.

Erdoğan İran'ın misillemelerininse "meşru müdafaa" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Türkiye olarak sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Sykes-Picot haritası, 16'ıncı yüzyılın başından beri Osmanlı idaresinde olan toprakları parçalayıp yeni ülkelere böldü ve siyasi oluşumları iki etki alanına dâhil etti. Irak, günümüzde Ürdün'ün bulunduğu topraklar ve Filistin, İngiltere etkisine, Suriye ve Lübnan da Fransız etkisine girdi.

Aynı toplatıda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İsrail'in "bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklediğini" söyledi.

Zirvede İran'ın talebiyle tüm üyelerin katılacağı özel oturum düzenleneceği de aktarılıyor.

Bakan Arakçi, Cuma günü Cenevre'de İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile bir araya geldikten sonra 21 Haziran Cumartesi günü de Türkiye'ye geçti.

Arakçi Cenevre görüşmeleri sonrası müzakereler için saldırıların durdurulması şartını ortaya koymuştu.

İsrail yeni bir İranlı üst düzey ismin öldürüldüğünü iddia ediyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Kum şehrindeki bir apartmanda Saeed Izadi'nin öldürüldüğünü savundu.Katz yaptığı açıklamada, istihbaratı ve hava kuvvetlerini övdükten sonra "Öldürülenler ve rehineler için adalet. İsrail'in uzun kolu tüm düşmanlarına ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Izadi, İran'ın ülke dışı operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün komutanları arasında yer alıyor ve Filistinli örgütlerden sorumlu olduğu kaydediliyor.

Devrim Muhafızları Izadi'nin ölümünü henüz doğrulamadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Son ankette AKP'de kale kalmadı! CHP o illerde farkı açtı12 Haziran 2025 Perşembe 10:38
  • TasteAtlas dünyanın en iyi kahvaltısını açıkladı: Türk kahvaltısı zirvede11 Haziran 2025 Çarşamba 18:43
  • Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı10 Haziran 2025 Salı 21:31
  • Geyik böceğini öldürene 557 bin lira ceza kesilecek07 Haziran 2025 Cumartesi 17:17
  • AKP kurucusu Çelik: Türk tipi başkanlık Türkiye'ye yaramamıştır; İmamoğlu'nun yargılanma şeklini doğru bulmuyorum06 Haziran 2025 Cuma 21:30
  • 5 belediye başkanı tutuklandı04 Haziran 2025 Çarşamba 09:46
  • Özgür Özel'den kurultay davası çıkışı: Atatürk’ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz!03 Haziran 2025 Salı 18:34
  • Türkiye’de Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı03 Haziran 2025 Salı 10:42
  • İBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest03 Haziran 2025 Salı 09:43
  • İBB'ye 5. dalga operasyon | CHP'de "kriz planı" devrede; Özgür Özel'den mitinglere devam kararı31 Mayıs 2025 Cumartesi 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti