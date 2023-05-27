Erdoğan'dan Millet İttifakı'na: Siyaseti at pazarlığına çevirdiler

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine 2 gün kala ATV- A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Meydanlar olsun, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantı olsun rehavet olmadığını gösteriyor. İkinci tur için tabanın çok kararlı olduğunu görüyorum. Esenler'de 150 bin kişi 'Biz hazırız' diyor. Yarın da açık hava toplantısını Beykoz'da yapacağız. Beykoz'da da aynı coşkunun olacağına inanıyorum. Bir tarafta 21 yıldır tanıdıkları başkan var. Öbür tarafta Kılıçdaroğlu'nun referansı yok.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Sayın İnce'yi adaylıktan çekilmesi sonrasında aramıştım ilk. Bunu daha önce zaten açıklamıştım. Adaylıktan çekilmesine üzüldüğümü de ifade ettim. Çünkü 4'lü bu yarışa girdik, keşke böyle devam etseydik. Hem de bu arada hastalanan validesi için geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Daha sonra Sayın İnce'nin rahatsızlandığını duydum. Yine ben kendisini aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Birincide olduğu gibi 'Bize düşen herhangi bir şey varsa elimizden geleni yapalım.' dedik. 'Zaten ben de şimdi hastaneden çıktım. Evde istirahatteyim.' dedi. Biz de tabii insani görevimiz olarak Allah'tan şifalar diledik.

"SİYASETİ AT PAZARLIĞINA ÇEVİRDİLER"

Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Oy oranına bakmadan siyasi parti tabelası olan herkes CHP'den ya bir bakanlık ya da cumhurbaşkanı yardımcılığı kopardı.Toplam oyları yüzde 1 olmayan partiler CHP'den 40 vekil kopardı. Sandıkta milletim gereken neyse cevabını verecek. Kılıçdaroğlu birbirinden farklı bu şüreka ile işin içinden nasıl çıkacak? Çıkılmaz. PKK uzantısı YSP'li biri Kılıçdaroğlu ile mutabakattan bahsetti. Niyetleri terörist başı ve Demirtaş'ı hapisten çıkarmak.

Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Demirtaş'ı çıkarmak için oyunuzu bana verin' diyor. Nerede kaldı hak, hukuk, adalet? 'Sen bunlarla ne mutabakatına vardın?' diye sorarlar. CHP Genel Başkanı niye cevap vermiyor. Çok rahat yalan söylüyorlar. Bay bay Kemal yalanın piri.

PKK ile Kürt kardeşlerimizi ayrı tutuyoruz. Onlar bir tarafa Kürt kardeşlerim bir tarafa. CHP zihniyetinin Kürt kardeşlerimize yaşattığı zulümlere biz son verdik. Onların dillerinden kimliklerinden dolayı yaşadığı sorunları çözüme kavuşturan biz olduk. Bundan sonra da Kürt kardeşlerimizle devam edeceğiz. Çatısı altında bulunduğumuz bu salon çözüm sürecinde çok şeylere tanık oldu. Biz neler yaptık, neleri çözmeye çalıştık.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NA TEPKİ

Bu söylenen kişilere başbakanlıksa başbakanlık verdik. Bakanlıksa bakanlık. Ama insanoğlu doymuyor. Başbakanlık görevini verdiğimiz zat ayrılığında bir veda konuşması yapmıştı. 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz' demişti. Diğeri bana istifasını getirirken yanımdaki arkadaşların kifayetsiz olduğundan bahsetmişti. 'Senin yanındakiler ne kadar kifayetli' diye sorduğumda bana cevap verememişti. Ben onların gramajını biliyordum. Kılıçdaroğlu'nun derdi ne yapıp ne edip Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kapmak. Birinci turdaki durumu gördük. İYİ Parti, öbür tarafta HDP. Ağırlıklı olan bu iki parti. Diğerleri 1 puanı bile toplayamıyor. Kılıçdaroğlu o kadar hesap uzmanı ki bunlara 40 vekillik verdi. Karşımızda olan koalisyon tek başına değil. Bir de bunların dışarıda hamileri var.

KABİNEDE KİMLER YER ALACAK?

Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN KREDİ KARTI BORCU OLANLARA VAADİ

Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şu anda neyin hesabını yapıyorsun? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonu'nda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren.

DEPREM KONUTLARI

Depremden sonra ne dedim? 'Bize 1 yıl verin' dedim. 1 yılda yıkılan konutların yerine zemin artı 3-4 kat konut yapacağız. Bugüne kadar 17 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 13 bine yakın iş yerimizi de faaliyete aldık. 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. 650 bin afet konutu inşa edeceğiz.

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ

Kılıçdaroğlu aklınıza gelecek her konuda yalan söyleyecek biri. Burada da yalan söylüyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisi ve yanındakiler. Bunu PKK kanalında söyledi. Demek ki yaptığı pazarlıklardan biri de Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyor. Yargımıza da şaşıyorum. Yargımız daha neyi bekliyor? Bunların suç teşkil ettiği ortada. Bizim en ufak sıkıntımız söz konusu değil. Kimse endişe etmesin, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurun ve Cumhuriyet'in teminatıdır. Buralarda spekülasyona fırsat vermeyiz.

BATI MEDYASI'NDA ÇIKAN HABERLER

Batı medyası tüm ilgisini bize kanalize etmiş durumda. Sürekli yalan haberlere imza atıyorlar. Basın ahlakı hak getire. Konu Türkiye aleyhine yayın olunca basın etik ilkeleri ihlal edilebiliyormuş. Yapılanların farkındayız. FETÖ uzantılarıyla müşterek attıkları adımlar bunlar. Bu tarz yapanlara itibar etmiyoruz. Bizi üzen durum Türkiye'deki belirli kesimin bu yayınlara inanması. Alman güvenlik güçlerinin FETÖ firarisinin şikayeti üzerine Türk gazeteciyi gözaltına almasını kabul edilemez buluyoruz. Bunlar ziyarete geldiğinde bize basın özgürlüğüyle ilgili nasıl kalkıp sorumluluk yükleyecek. Biz onların hesabını orada sorarız.

"YENİ MÜJDELER YAKIN"

Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik. Önce 2 sondaj ve 1 sismik araştırma gemimiz vardı. Bunları 4'e, 5'e çıkardık. Sismik araştırmayı artırdık. Bunları elde edince daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla doğalgazı bulduk. Rezerv çok önemli. Azerbaycan'ın konumu farklı. Hazar'a varıncaya kadar onların rezerv konusu var. Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız. İlk 1 ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz vereceğiz. 'Cumhurbaşkanının hediyesidir' diye not düştü arkadaşlar altına. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var. Ordu tamam. Şehit Aybüke Yalçın'da en büyük keşfimizi yaptık. Günlük 100 bin varil üreteceğiz. Şu an 20 bin varil. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar yüzünden bu çalışmalar yapılamıyordu.

MECLİS AÇILDIĞINDA İLK YAPILACAK DÜZENLEMELER

Aile ve Gençlik Bankamızı kurduk. Bay bay Kemal'in salladığı gibi olmuyor bu işler. Önce kaynağı bulacaksın. Biz bulduk. Meclis çalışmaya başlayınca yasal düzenlemeleri hızlıca yapacağız. Banka vasıtasıyla ev hanımlarına emeklilik olmak üzere ailelerimize farklı destekler sağlayacağız. 150 bin TL, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi sunacağız. Vatandaşımızdan sadece onay bekliyoruz. Vatandaşlarımız 'Yürü Erdoğan' dediğinde adım atacağız. Bizim metodumuz bu.

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

Önceliğimiz vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı korumak. Kira artışına yüzde 25 sınırlaması getirmiştik. Şimdi de başka alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Adalet Bakanlığı'nın adımları olacak. Ayrıca çeşitli destek paketleriyle konut arzını daha da arttıracağız. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum ve Kiptaş'ı kurdum ve 100 binlerce konut inşa ettik. Ekrem Bey'e sorun kaç konut inşa etti? Biz TOKİ ile yoğun bir şekilde konut inşaatını devam ettiriyoruz. Yarısı Bizden kampanyası ile adım attık. Başta İstanbul olmak üzere devam ettireceğiz. Bunları yoğunlaştırmak suretiyle Kanal İstanbul'un her iki tarafında yapılacak konutlar. Burası bizim rezerv alanlarımız. Avcılar sorunlu. Onları bu tarafa taşıyacağız. Bunlar da 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız' diyor. Ben temeli attım zaten. Ciddi bir köprünün yapımı devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞI

En düşük emekli maaşını 7 bin 500 TL'ye çıkardık. Bu rakamı artırma çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor. Bunun süresi Temmuz ayı. Memurlarımızın en düşük maaşını 22 bin TL'ye yükseltme sözünü verdik zaten. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik ve vermeye devam ediyoruz. İlk maaşlarını da aldılar, güle güle harcasınlar. Asgari ücret çalışması yapılıyor. Enflasyona karşı emekçilerimizi koruyacağız. Enflasyonu tek haneli rakama yine biz indireceğiz. Başbakanlık dönemimde faizi 4,6'ya enflasyonu da 6,2'ye indirdik. Biz bunu yaptık. Bizim tecrübemiz buna yeter. Bay bay Kemal billboardlara koymuş. Enflasyon düşecek diyor. Nasıl düşecek? Senin böyle bir tecrüben mi var? Gıda fiyatları yaz dönemiyle beraber dengeye kavuşacak. Düşüş de başladı. Emtia fiyatları düşüyor. Girdi maliyetleri azalıyor ve arz artıyor. Fiyatların artırılması için bir sebep görmüyoruz.

İSTANBUL'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Ben Hakan'la da İlkay'la da konuştum. Birisinden birisini söylersem onların da kulağına giderse üzerim. Fevkalade bir durum olmazsa maça gitmeyi düşünüyorum.

28 MAYIS MESAJI

Bizim başlığımız 'Büyük Türkiye zaferi için hep beraber sandığa'. Bu bizim için çok önemli. Bu işi hafife almamak gerekiyor. Bir oyun çok çok kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. 'Aman canım bu defa gitmeyelim' demeyelim. Cumhur İttifakı'nı destekleyenlere vatandaşlarıma sesleniyorum. 'Sensiz olmaz.' 28 Mayıs'ta sandığa gidelim."