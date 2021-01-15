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Erdoğan'dan yatırımcılara: Yüksek faizle bir yere varamayız; bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum

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Erdoğan'dan yatırımcılara: Yüksek faizle bir yere varamayız; bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum
Erdoğan'dan yatırımcılara: Yüksek faizle bir yere varamayız; bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "yüksek faize karşı olduğunu" bir kez daha yinelerken, yatırımcılara, "Birçoğunuzun faiz yükü altında ezildiğinizi biliyorum. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum" dedi. Erdoğan, "Bankalarımız ne kadar kâr etmiş bunu konuşuyor. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene. Ne kadar yatırımcı var, ne kadar istihdam var bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım. Bu dördü yoksa hiçbir şey yok. Dünyaya bakalım faiz oranı ne? Japonya'da eksi, Avrupa 1-2, İsrail eksi,. Biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Ve birçok şirketimizi batırmakla övünüyoruz. Ben bunlara karşıyım. Mücadelem devam edecek. Kim ne derse desin. İnanmıyorum. Yüksek faizle bir yere varamayız" ifadesini kullandı.

Dolmabahçe Ofisinde, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri toplantısında konuşan Erdoğan, "ekonomi ve hukuk reformu" vurgusu yaptığı konuşmasında, "Yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında reformları kamuoyuyla paylaşacağız, reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Yıl sonu rakamlarının netleştiğini söyleyen Erdoğan, "Bütçe harcamaları 1,202 trilyona ulaştı ve hedef altında kaldı. Gelirde beklenti üzerine ulaştık ve 1,29 trilyona ulaştık. Bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak program hedefi olan 230 milyar liranın altında kaldı. Büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 altına gerilemiş olacak. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7lik bütçe açığı verildiği dönemde sağladığımız başarı takdire şayandır" dedi.

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