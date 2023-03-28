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Erdoğan’ın adaylığına peş peşe itirazlar sonrası AKP’den açıklama

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Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmasına itirazlar sürerken, AKP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Erdoğan’ın adaylığına peş peşe itirazlar sonrası AKP’den açıklama

İYİ Parti, Sol Parti, Doğru Parti’den sonra bugün de Memleket Partisi, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimlerinde üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına itiraz etti. Parti yetkilileri Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

AYLAR ÖNCESİNDEN AÇIKLADIK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

– Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.

– Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR DEPREŞTİ

– Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir…

VESAYET ZİHNİYETİ

– Daha önce de ifade etmiştik: Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının “Sabih Kanadoğlu zihniyeti” olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.

HİÇ KİMSE İPOTEK KOYAMAZ

– Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü; milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz!

KORKTUKLARININ İTİRAFI

– Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı.

– Söz ve karar milletindir! Milletimiz, siyasi pazarlıklar yoluyla ülkemizin geleceğine dair kumar oynamak isteyenlere sandıkta bir kez daha demokrasi dersi verecektir.

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