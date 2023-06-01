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Erdoğan’ın kazanmasıyla ilgili çarpıcı yorum: Trump uyarısı yaptılar

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ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, Türkiye'de yapılan seçimlerin gelecek yıl yapılacak ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bir mesaj içerdiğini aktaran bir makale yayınladı.
Erdoğan’ın kazanmasıyla ilgili çarpıcı yorum: Trump uyarısı yaptılar

New York Times köşe yazarı Bret Stephens imzalı makalede, “Türkiye’deki seçimler Trump hakkında uyarı içeriyor” başlığı kullanılırken, “Bu hafta yapılan seçimler diüer ülkelerde yapılan seçimler ve Cumhuriyetçi Parti için de bir uyarı niteliğinde, birçok açıdan yetersiz olan otokrat liderler demokratik yollarla güce geliyor. Erdoğan’ın yakın fakat rahat zaferi için uzmanlar böyle demiyor aslında. Onlar, Erdoğan’ın 20 yılını bunu elde etmek için harcadığını belirtiyor” yorumu yapıldı.

“BENZER BİR DURUM ABD’DE DE YAŞANABİLİR”

Erdoğan’ın medyayı, yargıyı ve ekonomiyi kendi çıkarı için kullandığını belirten Stephens, Türkiye’de ekonomik krizin derinleştiğini ve 6 Şubat’ta yaşanan depremler ve sonraki süreçte hükümetin hamlelerini de hatırlattı. Stephens, “Normal siyasi beklentilerinde, Erdoğan yıkıcı bir seçim yenilgisi almalıydı. Hayatta kalmakla kalmadı, depremin en çok vurduğu bölgelerde oy oranını da artırdı” dedi.

Seçimlerde ekonominin yanı sıra değerler, gelenekler, kimlik ve kültürün de önemli etmenler olduğunu belirten Stephens, “Kendini halkın adamı olarak tanıtan Erdoğan 1100 odalı saray yaptı ve destekçileri bundan memnuniyet duydu. Onlar bunda gereksiz harcama görmüyor fakat Erdoğan’ın ve kendilerini bağlı hissettikleri hareketin önemini görüyorlar” yorumunu da yaptı. ABD’li gazeteci, benzer bir durumun ABD’de de yaşanabileceğinin altını çizdi.

“ERDOĞAN BUNLARI ANLADI”

Stephens, “Bu durum bizi Palm Beach’teki diktatör adayına getiriyor. Ben onun Kasım ayında artık tamamen bittiğini yazmıştım. Fakat Trump hareketi kazanma amaçlı değil, ait olma temelli. Bu hareket, sizi küçük gören tarafın karşısında olmakla ilgili. Zafer ya da yenilgi, refah ya da yoksulluk detaylarda” dedi.

Stephens makalesini, “Erdoğan bunları anladığı için seçim öncesinde beklentileri yendi. Erdoğan bunu başaran son popülist lider olmayacak” ifadeleriyle sonlandırdı.

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