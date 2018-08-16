Erdoğan’ın uçağına eskortluk yapan F-16’nın pilotu FETÖ’den tutuklandı

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre darbe girişiminde görev aldığı gerekçesiyle FETÖ üyeliğinden tutuklanan yüzbaşı İbrahim Poyraz'ın, F-16 pilotu ikiz kardeşleri de tutuklandı.

Üç kardeşin de birçok pilot adayının elendiği uçuş okulundan F-16 pilotu yapılarak mezun edildiği öne sürüldü.

ByLock dahi kullanmadan kendilerini gizledikleri ileri sürülen üç kardeşten ağabey İbrahim Poyraz, 15 Temmuz gecesi Hava Harp Akademisi'nde darbe toplantısına katıldığı, iki subayın rehin alınmasına karıştığı ve darbe girişiminde aktif rol aldığı gerekçesiyle tutuklu.

NATO bünyesindeki 192'nci Tiger filoda görev yapan ikizler Yunus ve Emre Poyraz da İzmir ve Konya'daki mahrem yapı soruşturmalarında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.