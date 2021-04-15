Erdoğan:“Kuzey Kıbrıs’ın haklarını kimseye yedirtmeyiz, yeri gelirse müdahale ederiz”

Türkiye Cumhurbaikanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri”nde, gençlerle bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’deki mevcut durum hakkında değerlendirmelere bulundu.

Türkiye’nin sondaj çalışmalrındaki kararlılığını ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Doğu Akdeniz’deki gerginliklerde bizim yumuşak bir üslubumuz olmamış olsaydı durum daha farklı yere giderdi ” Ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “ Biz tabii çok ciddi sıçramaları Doğu Akdeniz’de ilk önce Libya ile yaptığımız anlaşmayla attık. Türkiye, Libya ile gerek sismik araştırmalara gerek sondaj çalışmalarına yönelik bir kararlılık ortaya koydu. Burada biz Libya ile ortak sismik araştırma da yaparız, sondaj da yaparız. Bundan Yunanistan rahatsız oldu çünkü kendisinde o imkanlar yok. Fakat burada Yunanistan’ın bizim haklarımız gibi hakları da yok. Şu anda Doğu Akdeniz’deki bütün bu çatışmalarda, gerginliklerde bizim yumuşak bir üslubumuz olmamış olsaydı durum daha farklı yere giderdi ama biz anlayış gösterdik. Her zaman yeri geldiğinde sondaj gemilerimizi icabında tamir bakıma aldık, sismik araştırmaları tamir bakıma aldık ama bir şey söyledik. Dedik ki ‘Kıbrıs ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs’ın haklarını asla kimseye yedirtmeyiz, yeri gelirse müdahale ederiz.’ Şu anda gemilerimiz her an istim halinde, her an bazı adımların atılması gerekiyorsa bu adımları da atarlar ve biz görüşmelerden de kaçmıyoruz. Yeter ki Türkiye’ye saygı duymasını bilsinler.” dedi.