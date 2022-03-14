Erdoğan'la da görüşmüştü; Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Covid testi pozitif çıktı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Miçotakis, dün Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile görüşmüştü.
Ayrıntılar geliyor...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Miçotakis, dün Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile görüşmüştü.
Ayrıntılar geliyor...
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