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Ergün Olgun: BM Barış Gücü tarafların rızasını almak zorundadır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, BM Barış Gücü'nün görev yaptığı bölgelerde tarafların rızasını almak zorunda olduğunu vurguladı.
Ergün Olgun: BM Barış Gücü tarafların rızasını almak zorundadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’ne yönelik açıklamalarda bulundu.

BM Barış Gücü’nün görev yaptığı bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Olgun, “Bu herhangi bir talep değil, bir haktır o hakkın yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına dikkat çeken Ergün Olgun, bugüne kadar BM Barış Gücü’nün sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin verdiği rıza ile operasyonun yürütüldüğünü, Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet ve hoşgörüyle bu faaliyetlere rıza gösterdiğini aktardı.

Olgun, geçmiş dönemlerde de Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınmasıyla ilgili birçok girişimler yapıldığını, bunun yeni bir giriş olmadığını belirterek, "Şu anda gerek Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nde bu konunun sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ortak bir irade vardır" ifadelerini kullandı.

Olgun, “BM, Kıbrıs’ta barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, taraflara eşit mesafede durmak mecburiyetindedir…” diye konuştu.

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