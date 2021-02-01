  • BIST 1.497
  • Altın 430,676
  • Dolar 7,1719
  • Euro 8,6758
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKACovid-19 KKTC : Pilli, 38 vaka var

Erhürman: Halk, yönetime güvenebilmeli

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir krizin yönetiminin temel esasının güven olduğunu söyledi.
Erhürman: Halk, yönetime güvenebilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir krizin yönetiminin temel esasının güven olduğunu söyledi. Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, Havadis Web TV’de katıldığı “Gün Başlarken” programında Damla Dabis Özel’in sorularını yanıtladı.  Sürecin en başından beri aynı şeyi söylediklerini vurgulayan Erhürman, bir kriz yönetiminin en temel esasının, halkın yönetime güvenebilmesi olduğunu söyledi. Halkın, hükümetin ağzından bir şey çıktığı zaman o çıkan şeyin, belli muhakemeler yapılarak, doğru ortaya çıkan bir karar olduğuna ve değişmeyeceğine, dolayısıyla bu karara uymak gerektiğine inanması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Çok özetle bunun adı, ‘halkın yönetsel yapıya, yani hükümete güvenmesi gerektiğidir’. Size halkın güvenebilmesi için de bir ağızdan, tek merkezden, gerekli istişareleri tamamladıktan ve verileri değerlendirdikten sonra aldığınız kararları çıkıp halka açıklayabilmeniz lazım” dedi.

 

 “KARARLAR GEREKLİ İSTİŞARELER YAPILMADAN ALINIYOR”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bankalardaki mevzuatlarla ilgili açıklamasını ve sonrasında Başbakan Ersan Saner’in yaptığı açıklamaları da yorumlayan Erhürman, “Sayın Erhan Arıklı, ekonomik paket ile ilgili çıkıp bir açıklama yapıyor. Bu açıklama ‘Bankalardaki mevduatlarla ilgili acaba bir girişim yapılacak mı?’ gibi şeyleri çağrıştırıyor halkta. Gecenin bir vakti de Başbakan açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ardından Sayın Erhan Arıklı da açıklama yapmak gerekliliğini hissediyor ve ‘Bankalardaki mevduatlarla ilgili hiçbir kararın olmadığını ve olmayacağını’ söylüyor. İşte bütün bunlar, hükümetin ne yaptığını bilmediği, her bir kafadan bir ses çıktığı, kararların gerekli istişareler yapılmadan alındığı yönünde bir takım izlenimler yaratıyor. Halktaki güveni her gün biraz daha sarsıyor. Halktaki güveni sarstığınız zaman da, alınan kararlara güven de sarsılacağı için, kararlara uyum da otomatik olarak aşağıya doğru gidecektir. Bütün sıkıntı da buradadır” dedi.

 

“KAPANMAYA GİDİLİRKEN, EKONOMİK PAKET DE HAZIRLANMALI”

Kapanmaya gidilirken, ekonomik paketin de hazır olması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Üst Komite size ‘kapanın’ dedi, iki hafta boyunca dinlemediniz. Ama iki hafta boyunca hiç olmazsa, kapanma olasılığı noktasında ne yapacağınızı düşünseydiniz de, gecikmenin ardından kapanmaya giderken, ekonomik paketle bunu açıklasaydınız” dedi. Ekonomik paketin de açıklanmasıyla birlikte alınan kapanma kararının ardından iş insanlarıyla kamu çalışanlarının, kamu çalışanlarıyla özel sektör çalışanlarının birbirine düşmeyeceğini söyleyen Erhürman, açıklanacak olan ekononik paketin, özel sektör çalışanlarını da düşünen bir paket olacağını vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu'ndan ''Servet Vergisi'' bilgilendirmesi01 Şubat 2021 Pazartesi 16:17
  • Dipkarpaz'da Kıbrıslı Rumlar aşı oldu01 Şubat 2021 Pazartesi 16:00
  • BASS Ali Başman’ı Eleştirdi01 Şubat 2021 Pazartesi 15:59
  • MEB'in burs çağrısına Öğrencilerden Burs tepkisi01 Şubat 2021 Pazartesi 15:45
  • Gifa Holding'e polis baskını!01 Şubat 2021 Pazartesi 15:26
  • Bağımsızlık Yolu Sağlık Bakanlığı'na aşıyı sordu01 Şubat 2021 Pazartesi 15:05
  • Girne'de ilk gün sokağa çıkmak için 6 bin kişi izne başvurdu01 Şubat 2021 Pazartesi 15:03
  • Av. Çise Atlas: Aşı için arayan soran olmadı! Bilin diye yazıyorum...01 Şubat 2021 Pazartesi 14:47
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi01 Şubat 2021 Pazartesi 14:44
  • Ekonomik Kurul Toplantısı Başladı01 Şubat 2021 Pazartesi 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti