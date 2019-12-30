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Erhürman Mağusa Sanayi Bölgesi'ndeydi

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CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Mağusa Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti.
Erhürman Mağusa Sanayi Bölgesi'ndeydi

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman’a ziyarette Mağusa Milletvekili Asım Akansoy, İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve parti yöneticileri eşlik etti.

Sanayi bölgesindeki iş yerlerini gezen Erhürman, yurttaşların yeni yılını kutladı, esnafın da sorunlarını dinledi ve “çözüm önerileri geliştirilerek esnafın kalkınmasına yardımcı olacaklarını” söyledi.

“HEDEF BELLİ; ÖZGÜVENLE GELECEĞE YÜRÜYEN BİR TOPLUM YARATMAK”

CTP Genel Başkanı Erhürman, esnafla sohbetlerinde üç ayaklı yol haritasını da paylaştı.

Erhürman bunların; bir an önce masadaki formül olan federasyon temelinde kapsamlı çözüme ulaşmak; kısa vadede kapsamlı çözüme ulaşmanın mümkün olmadığının görüldüğü koşullarda ise hedeflerinin ülkeyi adım adım çözüme yaklaştıracak güven yaratıcı önlemleri hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Bir diğer önemli hedefinse kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik model yaratmak olduğunu kaydeden Erhürman, kendi kendini yöneten ve kültürünü, varlığını geleceğe özgüvenle taşıyan bir toplum için çalıştıklarını belirtti.

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