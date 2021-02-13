Erhürman'dan Tatar'a eleşti

"Konuşmak için bilmenin gerekmediği bir dönemdeyiz! Kavramlar havada uçuşuyor! Ya sabır!!!"

İşte açıklama;

"Artık iç içe ve üniter bir devlet yapısı bizim için asla kabul edilebilir değildir" demiş Sn. Tatar. Ne zaman kabul edilebilir oldu ki "artık" kabul edilebilir olmasın? Kıbrıs Cumhuriyeti üniter devlet değil, fonksiyonel federasyondu. O günden bugüne de Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman "üniter devlet bizim için kabul edilebilirdir" demedi, her zaman federasyon görüşüldü.

Konuşmak için bilmenin gerekmediği bir dönemdeyiz! Kavramlar havada uçuşuyor! Ya sabır!!!