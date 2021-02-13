  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAToplam 4222 test,40 pozitif vaka

Erhürman'dan Tatar'a eleşti

» »
"Konuşmak için bilmenin gerekmediği bir dönemdeyiz! Kavramlar havada uçuşuyor! Ya sabır!!!"
Erhürman'dan Tatar'a eleşti

İşte açıklama;

"Artık iç içe ve üniter bir devlet yapısı bizim için asla kabul edilebilir değildir" demiş Sn. Tatar. Ne zaman kabul edilebilir oldu ki "artık" kabul edilebilir olmasın? Kıbrıs Cumhuriyeti üniter devlet değil, fonksiyonel federasyondu. O günden bugüne de Kıbrıslı Türkler hiçbir zaman "üniter devlet bizim için kabul edilebilirdir" demedi, her zaman federasyon görüşüldü.

Konuşmak için bilmenin gerekmediği bir dönemdeyiz! Kavramlar havada uçuşuyor! Ya sabır!!!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDP'de tartışma büyüyor... O Sayfanın yöneticisi Zaroğlu çıktı...13 Şubat 2021 Cumartesi 12:52
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Başladı13 Şubat 2021 Cumartesi 12:44
  • Hekim Örgütleri'nden ''Hastaneye nakil 2-3 gün sürüyor iddiası13 Şubat 2021 Cumartesi 12:01
  • Kıbrıs’ta çözüm umudu var mı?13 Şubat 2021 Cumartesi 11:43
  • Ersin Tatar: Kapalı Maraş bölgesi sivilleştirilecek13 Şubat 2021 Cumartesi 11:38
  • KSP:''Gerçek Niyet İlhaktır ! ''13 Şubat 2021 Cumartesi 11:23
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gıda yardımı sağlayacak13 Şubat 2021 Cumartesi 11:13
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi13 Şubat 2021 Cumartesi 11:10
  • 15 Yaşındaki kayıp kız aranıyor13 Şubat 2021 Cumartesi 11:06
  • Ocakta unutulan yağ yangın çıkardı13 Şubat 2021 Cumartesi 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti