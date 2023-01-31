Erkan Baş: Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını çok istiyoruz. Aday olsun onu sadece sandığa değil, tarihin çöplüğüne gömelim.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli’nde katıldığı halk buluşmasında; "Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını çok istiyoruz. Aday olsun onu sadece sandığa değil, tarihin çöplüğüne gömelim" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Baş, bugün Kocaeli’de 'Halk Buluşması' programına katıldı. İzmit’te bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, grevlerinin 39’uncu gününde olan Kartonsan işçileri de katıldı. Geçen hafta Türkiye İşçi Partisi, TBMM’de Kartonsan işçilerini konuk etmiş, işçiler adına açıklamayı grev gözcüsü önlüğü giyen Erkan Baş okumuştu.

"MANGAL GİBİ YÜREK VARMIŞ"

Grevdeki Kartonsan işçileri adına programda konuşan işyeri temsilcisi Mustafa Gürel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tarihte bir ilki yaparak, grev önlüğümüzü giyerek bizleri onurlandıran Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Bu yeleği yüreği yetenler giyiyor. Sizde de mangal gibi bir yürek varmış başkanım" diyerek Selüloz İş Sendikası'nın 'grev gözcüsü' önlüğünü Erkan Baş’a hediye etti.

"KALBİM TEMİZMİŞ"

Erkan Baş, Kartonsan grevi ile başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Hoş bir sürpriz oldu, Meclis'te Kartonsan emekçilerini ağırladık. Biz şunu söylüyoruz; o Meclis senin ama maalesef işçilere söz verilmeyen bir Meclis haline getirilmiş. Nerede direnen bir işçi arkadaşımız varsa bizim tüm olanaklarımız işçi arkadaşlarımıza açıktır dedik ama vekil olmayan biri konuştuğunda ceza veriliyor. Arkadaşlar direniyorlar bir de bunun yüzünden ceza almasınlar dedik. Doğru olan işçilerin konuşması. İsterseniz ben konuşurum dedim. Kararı onalar verdi ve siz okuyun dediler. Önlüğü giydim ama o gün isteyemedim. Kalbim temizmiş. Bugün hediye olarak verildi.

"YURTTAŞIN DERDİNİ MECLİS'E ANLATIYORUZ"

Meclis'e yeni girdik, dediler ki VİP diye bir yer var. Kısa adı çöp. Buradan daha hızlı ulaşım sağlarsınız dediler. İlk başta hoşuma gitti ama bir gün Barış Atay’a dedim ki 'burada bir sorun var'. Hızlı ulaşım sağlıyoruz ama halkla iç içe olamıyoruz dedim. Ondan sonra dedik ki halk buluşmalarına başlayalım, yurttaşın derdi neyse onu Meclis'te anlatacağız. Toplantılar kalabalıklaşmaya başladığında yine biz konuşmaya başladık. Ardından soruları yazılı bir şekilde almaya başladık.