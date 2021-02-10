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Erkek kutup ayısı çiftleşme girişimi esnasında dişiyi öldürdü

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ABD’de bir hayvanat bahçesinde, erkek kutup ayısı çiftleşme girişiminde dişi ayıyı öldürdü.
Erkek kutup ayısı çiftleşme girişimi esnasında dişiyi öldürdü

Detroit Hayvanat Bahçesi yetkilileri beklenmedik olay karşısında çok üzgün olduklarını duyurdu.

Nuka isimli kutup ayısı, 20 yaşındaki dişi ayı Anana’yı çiftleştikleri sırada öldürdü.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre 2011 yılından beri hayvanat bahçesinde yaşayan 16 yaşındaki Nuka daha önce zararlı bir davranışta bulunmadan başka ayılarla çiftleşti.

Ocak 2020’de Michigan eyaletindeki Detroit Hayvanat Bahçesi’ne gelişinden birkaç ay sonra da Nuka ile bir araya getirildi.

Olayın yaşandığı pazartesi gününe kadar ayıların sorunsuz şekilde bir arada yaşadıkları belirtildi.

Yetkililer ayılar ve diğer etoburların çiftleşmesi sırasında zaman zaman agresif karşılaşmalar yaşanabildiğini ifade etti.

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