Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir hayırseverin evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren KOAH hastası Ali Güven'in 30 yıllık eşi Münire Güven 4 yıl önce hayatını kaybetti. İkinci kez evlenmek isteyen Güven'e bir yakını Gülay Ş. isimli kadını önerdi. Ali Güven de kadınla tanışmak için İzmir'in Selçuk ilçesine gitti. Güven, Gülay Ş.'yi de alıp Bayramiç'e döndü. Güven, kadının evlilik için şart koştuğu altınları ise ölen eşinden kalan tarlanın satışından elde ettiği parayla satın aldı. Ali Güven, altınların yanı sıra bir miktar parayı da evleneceği Gülay Ş.'ye nikah hazırlığı yapması için verdi.

''Evleneceğim seninle' deyip altın ve paralarla ortadan kayboldu'

Altın ve parayı alan Gülay Ş., özel eşyalarını alma bahanesiyle Ali Güven ile Selçuk ilçesine gitti. Gülay, evinin yakınına geldiğinde de Güven'e "Sen burada bekle, ben eşyalarımı alıp geleceğim" dedi. Ali Güven saatlerce beklemesine rağmen kadın gelmeyince memleketi Bayramiç'e geri döndü.

Tüm girişimine rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için yardımcı olan kişiyle birlikte Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu: