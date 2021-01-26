  • BIST 1.538
  • Altın 438,710
  • Dolar 7,3735
  • Euro 8,9409
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFLAŞ:32 pozitif vaka 2 kişi yoğun bakıma alındı

Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı

»
Çanakkale'de 65 yaşındaki Ali Güven'in eşi Münire Güven 4 yıl önce hayatını kaybetti.
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bir hayırseverin evinde kira ödemeden yaşamını sürdüren KOAH hastası Ali Güven'in 30 yıllık eşi Münire Güven 4 yıl önce hayatını kaybetti. İkinci kez evlenmek isteyen Güven'e bir yakını Gülay Ş. isimli kadını önerdi. Ali Güven de kadınla tanışmak için İzmir'in Selçuk ilçesine gitti. Güven, Gülay Ş.'yi de alıp Bayramiç'e döndü. Güven, kadının evlilik için şart koştuğu altınları ise ölen eşinden kalan tarlanın satışından elde ettiği parayla satın aldı. Ali Güven, altınların yanı sıra bir miktar parayı da evleneceği Gülay Ş.'ye nikah hazırlığı yapması için verdi.

''Evleneceğim seninle' deyip altın ve paralarla ortadan kayboldu'

Altın ve parayı alan Gülay Ş., özel eşyalarını alma bahanesiyle Ali Güven ile Selçuk ilçesine gitti. Gülay, evinin yakınına geldiğinde de Güven'e "Sen burada bekle, ben eşyalarımı alıp geleceğim" dedi. Ali Güven saatlerce beklemesine rağmen kadın gelmeyince memleketi Bayramiç'e geri döndü.

Tüm girişimine rağmen Gülay Ş.'ye ulaşamayan Güven, evlilik için yardımcı olan kişiyle birlikte Bayramiç Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu:

"Hanımıma 30 sene baktım. Yaklaşık 4 yıl önce öldü. Hanımdan kalan tarla satıldı. Bana 35 bin lira düştü. Ev almayı hayal ediyordum. Ancak evlenmek isterken dolandırıldım. Bir bayan ile tanıştırıldım. Bankaya gidip parayı çektik, sonra kuyumcuya gittik. İstediği altınları aldık. Kadın altınları çantasına koydu. Sonra otobüse bindik, Selçuk'a gittik. 'Ben eşyaları alıp geleceğim, sen bekle' dedi. Ne gelen var ne giden. Sonra üzerimde kalan 100 lira ile Bayramiç'e geri döndüm. Bütün param gitti, zor durumda kaldım. 'Evleneceğim seninle' deyip beni kandırdı. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti."
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan depremzedelere 'keyif çayı' dağıttı25 Ocak 2021 Pazartesi 21:32
  • Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 'tanıtması' için Nusret'i seçti25 Ocak 2021 Pazartesi 21:18
  • Türkiye ve Yunanistan 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmeler için masaya oturdu25 Ocak 2021 Pazartesi 20:56
  • Kumar baskınında polisten kaçmaya çalışan kişi derin dondurucuda saklanırken bulundu25 Ocak 2021 Pazartesi 20:47
  • #SonDakika Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Burić,: Osman Kavala'nın serbest kalması rica değil, hukukun gereği25 Ocak 2021 Pazartesi 20:41
  • AKP'li Özkaya: Üniversiteli gençler okurken evlensin,1+1 yurtlar yapalım25 Ocak 2021 Pazartesi 20:26
  • Türkiye’de son 24 saatte 671 yeni hasta tespit edildi25 Ocak 2021 Pazartesi 19:38
  • Son anket: Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi25 Ocak 2021 Pazartesi 18:24
  • Erdoğan: Bizi tek adamlıkla suçladılar, şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor25 Ocak 2021 Pazartesi 13:12
  • Karamollaoğlu: Bizim şu anda bir numaralı meselemiz Türkiye’de kutuplaşmanın önlenmesi ve bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir25 Ocak 2021 Pazartesi 12:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti