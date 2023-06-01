Eski Papa 16. Benedikt’in mirasının reddedildiği iddiası

Bayerischer Rundfunk’un yaşlılığı nedeniyle 16. Benedikt’in kuzenini temsil eden kızına dayandırılan haberde, 16. Benedikt’in ölmeden yasal bir mirasçı belirtmediği, Vatikan-İtalyan veraset kanununa göre en yakın akrabanın mirasçı olarak kabul edildiği ileri sürüldü.

Miktarı açıklanmayan mirasla birlikte eski papaya karşı açılan tazminat davası da devralınacağı için kuzenin mirası reddettiği iddia edildi.

Söz konusu davada, taciz mağduru olduğunu savunan bir kişi, fail olduğunu söylediği 1 kişi ve 4 üst düzey Katolik kilisesi yöneticisine dava açmıştı.

Papanın ölümünden sonra yasal halefinin kim olacağı netleşene kadar aleyhindeki davalar askıya alınmıştı.