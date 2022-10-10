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Esra Bulduk Genç Yaşta Hayatını Kaybetti

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Esra Bulduk Genç Yaşta Hayatını Kaybetti
Esra Bulduk Genç Yaşta Hayatını Kaybetti

Lefkoşa'da sakin, sevilen isim Esra Bulduk, hayata veda etti. 

Bulduk'un vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 

Bulduk'un cenazesi bugün saat 12:00'de Lefkoşa Mezarlığında defin edilecektir.

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