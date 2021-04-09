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Esra Dermancıoğlu: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil

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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, bir erkeğin kendisini aldatmasının sorun olmadığını söyledi. Dermancıoğlu, "Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" ifadesini kullandı.
Esra Dermancıoğlu: Bir erkeğin beni aldatması asla sorun değil

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, bir erkeğin kendisini aldatmasının sorun olmadığını söyledi. Dermancıoğlu, "Bir erkeğin ya da bir kadın birbirini aldatma konusun asla adalet içine sokmuyorum. Bu başka bir güdü, istemiyordur başka bir şeydir" ifadesini kullandı.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Behice' karakterini canlandıran Esra DermancıoğluArmağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Dermancıoğlu, kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı. 

Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen 52 yaşındaki oyuncu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece arkadaşlarımız gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok konuştuk. Sonra da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam. Ama yani sıkılmış" dedi.

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