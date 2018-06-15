Euro Barometre araştırmasına göre "Kıbrıslılar" ekonomi konusunda endişeli

Alithia gazetesi, “Ekonomi Konusunda Kıbrıslılar Endişeli” başlıklı haberinde Euro Barometrenin bahar dönemi araştırmasına dayanarak, gerek Kıbrıslı Rumların gerekse Kıbrıslı Türklerin ekonomi konusundaki görüşlerine yer verdi.

Ekonominin şu anki durumu konusunda Kıbrıslı Rumların ikiye bölündüğünü yazan gazete, ekonomik durumu iyi bulan Kıbrıslı Rumların yüzde 49, kötü şeklinde nitelendirenlerin de yüzde 49 oranında olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rumları sarsan önemli konulara ilişkin olarak ise yüzde 49’unun ekonomik koşullar, yüzde 40’ının ise işsizlik yanıtını verdiğini belirten gazete, devletin kurumlarına duyulan güven konusunda ise araştırmanın yüzde 56’sının parlamentoya, yüzde 46’sının ise hükümete güvenmediğini ortaya koyduğunu yazdı.

KIBRISLI TÜRKLER

Politis gazetesi, araştırmanın Kıbrıslı Türklerle ilgili kısmına yer verirken, Kıbrıslı Türklerin yüzde 60’ının ekonominin şu anki durumunu kötü, yüzde 37’sinin ise iyi olarak nitelendirdiğini, yüzde 3’ünün ise bu soruya yanıt vermediğini belirtti.

Habere göre Kıbrıslı Türklerin yüzde 74’ü, ait olduğu hane halkının ekonomik durumunu iyi olarak nitelendirirken, yüzde 70’i de mesleki durumunu olumlu olarak değerlendirdi.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 41’i toplum içerisindeki istihdamın gelecek yıl kötüleşeceğine, yüzde 30’u ise sabit kalacağına inanmakta.

Kıbrıs Türk toplumundaki ekonomik durumun kötüleşeceğine inananların oranı yüzde 45 şeklinde yer alırken yüzde 28’i değişmeyeceğini düşünmekte.

Toplumun en büyük sorunlarından biri olarak Kıbrıslı Türklerin yüzde 36’sı “yaşam maliyeti” olarak görürken; bunu yüzde 32 ile ekonomik durum, yüzde 29 ile işsizlik, yüzde 20 ile suçlar, yüzde 17 ile Kıbrıs sorunu, yüzde 15 ile sosyal devlet, yüzde 11 ile eğitim sistemi ve yüzde 8 ile vergi takip etmekte.

Kişisel düzeyde kendilerini meşgul eden konulara ilişkin olarak Kıbrıslı Türklerin yüzde 34’ü pahalılık, yüzde 18’i ise işsizlik yanıtını verdi.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 66’sı da finansal krizin zirveye ulaştığı şeklindeki değerlendirmeyle aynı fikirde olmadığını dile getirdi.

Gazete araştırmaya göre Kıbrıslı Türklerin yüzde 53’ü AB’ye güvendiğini, yüzde 40’nın ise güvenmediğini yazdı.

Habere göre AB konusunda imaja Kıbrıslı Türklerin yüzde 52’si olumlu, yüzde 22’si olumsuz, yüzde 22’si ise tarafsız (nötr) yanıtını verdi.

Kıbrıslı Türklerin yüzde 35’i, AB’nin kendileri için, bir kimsenin istediği yerde çalıştığı, öğrenim gördüğü ve serbestçe dolaştığı bir yer; yüzde 29’u barış; yüzde 24’ü ise ekonomik refah anlamına geldiğini dile getirdi.

Gazete Euro Barometre araştırmasının Kıbrıs Türk toplumunda, 17-26 Mart tarihleri arasında 500 kişiyle yapılan mülakat aracılığıyla gerçekleştirildiğini yazdı.