  • BIST 8093.54
  • Altın 1895.037
  • Dolar 28.8942
  • Euro 31.8179
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Gazze'de ölü bedenlerden 'organ çalıyor'

» »
Tıp uzmanlarının Gazze'deki bazı cesetler üzerindeki incelemesinde karaciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organların kayıp olduğu tespit edildi.
Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Gazze'de ölü bedenlerden 'organ çalıyor'

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ordusunu Gazze'deki ölülerden organ çalmakla suçladı ve bağımsız bir uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu. Euronews, iddiayla ilgili İsrail ordusunun görüşüne başvurdu ancak henüz bir dönüş alamadı.

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'de bazı cesetleri inceleyen tıp uzmanlarının raporlarını takiben, Filistinli cesetlerden organ çalınmış olabileceğine dair "endişeler" olduğunu bildirdi.

Sivil toplum kuruluşu, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki El Şifa ve Endonezya hastaneleri ile güneydeki diğer hastanelerden onlarca cesede el koyduğunu belgelediğini iddia etti.

Ayrıca İsrail ordusunun El Şifa hastanesinin avlusunda kazılan bir toplu mezardan cesetleri çıkararak el koyduğunu iddia etti.

Tıp uzmanlarının incelemesinde karaciğer, böbrek ve kalp gibi hayati organların yanı sıra koklea ve korneaların da kayıp olduğu tespit edildi ve bu durum potansiyel organ hırsızlığının "kanıtı" olarak nitelendirildi.

Euro-Med'in aktardığına göre Gazze'de çeşitli hastanelerdeki doktorlar, organ hırsızlığının sadece adli tıp incelemesiyle kanıtlanamayacağını, zira birden fazla cesedin ölümden önce ameliyattan geçtiğini söyledi.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle çıkarılan cesetlerin tam olarak incelenmesinin mümkün olmadığı da kaydedildi.

İsrail'e yönelik suçlamalar

İsrail'in Filistinlilerin cesetlerini hukuka aykırı bir şekilde kullandığına dair iddialar yeni değil.

İsrailli doktor Meira Weiss, Over Their Dead Bodies adlı kitabında 1996-2002 yılları arasında ölü Filistinlilerden alınan organların İsrail üniversitelerindeki tıbbi araştırmalarda kullanıldığını ve İsrailli hastaların bedenlerine nakledildiğini iddia etmişti.

Yahudi öğretilerinde organ nakline izin veriliyor.

2014'te İsrail medyasında yayınlanan tartışmalı bir araştırmada üst düzey yetkililerin, yanık yarası olan askerler gibi İsraillileri tedavi etmek için ölü Filistinlilerin ve Afrikalı işçilerin bedenlerinden deri alındığına dair iddialar içeriyordu.

Soruşturmada, üst düzey bir İsrail Deri Bankası yetkilisi ülkedeki "deri rezervinin" önemli bir seviyeye ulaştığını açıklamış, deri rezervine ilişkin verilen rakamlar İsrail'in nüfusuna oranla oldukça yüksek seviyede çıkmıştı.

Amerikan CNN kanalının 2008 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, İsrail'in yasa dışı küresel insan organ ticaretinin önemli merkezlerinden biri olduğu düşünülüyor.

İsrail'i uluslararası hukuka uymaya çağıran Euro-Med Monitor, "silahlı çatışmalar sırasında ölülerin bedenlerine saygı gösterilmesi ve korunması gerekliliğini" yineledi.

İsrail'in onaylamadığı 1949 tarihli Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaşan tarafların ölülerin onuruna saygı göstermesini ve cesetlerin yağmalanmasını, sakatlanmasını ya da saygısızca muamele görmesini önlemeyi gerektiriyor.

Filistinli cenazelerin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu iddiası

Euro-Med ayrıca İsrail'i, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki askeri operasyonları sırasında öldürülen onlarca Filistinlinin naaşını elinde tutmakla suçladı.

Bu durum bazı kesimler tarafından ailelerin sevdiklerini toprağa verme şansını ellerinden alan cezalandırıcı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in en az 145 Filistinlinin cesedini morglarında, yaklaşık 255 Filistinlinin cesedini de Ürdün sınırı yakınlarında bulunan ve halka açık olmayan bir bölgede tuttuğu iddia ediliyor.

Euro-Med gözlemcisi, ölülerin cenazelerini defnedilmek üzere acılı ailelere teslim etmeyi reddetmenin toplu cezalandırma anlamına gelebileceğini ve bunun da Dördüncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca yasak olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'in "savaş bütçesinde" Yahudi işgalcilerin payı, hükümette çatlağa yol açtı27 Kasım 2023 Pazartesi 15:00
  • İsrail, Gazze'ye internet sağlanmaması konusunda Musk ile prensipte anlaştı27 Kasım 2023 Pazartesi 11:51
  • İsrail hapishanesinden serbest kalan Filistinli çocuk: Her hafta bizleri dövmeye gelirlerdi27 Kasım 2023 Pazartesi 10:40
  • Netanyahu: Her 10 İsrailli esire karşılık "insani ara" bir gün uzatılabilir27 Kasım 2023 Pazartesi 07:56
  • Hamas'tan "insani arayı" uzatma açıklaması27 Kasım 2023 Pazartesi 07:55
  • 3. esir takası gerçekleşti: Hamas 17, İsrail 39 esiri serbest bıraktı27 Kasım 2023 Pazartesi 07:54
  • Washington Post: Hem Netanyahu hem de Hamas sona yaklaşıyor26 Kasım 2023 Pazar 19:47
  • Katar: Gazze'de insani ara uzatılabilir26 Kasım 2023 Pazar 19:42
  • Filistinli yetkililer, Batı Şeria'da gece yarısı yedi kişinin öldürüldüğünü açıkladı26 Kasım 2023 Pazar 15:24
  • Hamas, İsrail’in ateşkesi deldiğini iddia ederek rehinelerin serbest bırakılmasını erteledi26 Kasım 2023 Pazar 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti