Eurostat'a göre 2021 yılında Güney Kıbrıs’ta yaşam süresi 81,3 oldu

Eurostat tarafından yayınlanan verilere göre 2021 yılında doğumda beklenen yaşam süresi Güney Kıbrıs'ta 81,3 yıl, AB'de ise 80,1 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2021 yılında doğumda beklenen yaşam sürelerini açıkladı.

2019'da doğumda beklenen yaşam süresi Güney Kıbrıs'ta 82,3 yıla ulaştı (AB'de 81,3 yıl).

2020'de Güney Kıbrıs'ta yaşam beklentisi 82,4 yıl ile esasen değişmedi ve AB'de 80,4'e düştü (0,9 yıl).

2021'de yaşam beklentisi Güney Kıbrıs'ta 81,3 yıla (1,1) ve AB'de 80,1 yıla (0,3) düşüş kaydetti. Düşüşün Koronavirüs salgını nedeniyle ölüm oranlarındaki ani artışın bir sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Kadınlar için beklenen yaşam süresi (Güney Kıbrıs'ta 83,4, AB'de 82,9) 2021'de erkeklerden (Güney Kıbrıs'ta 79,2, AB'de 77,2) daha yüksek olmaya devam etti. Her ikisi de 2019'dan 2020'ye daha büyük bir düşüşün ardından daha fazla düşüş kaydetti.

2020 ile karşılaştırıldığında hem kadınlar hem de erkekler için beklenen yaşam süresi Güney Kıbrıs'ta erkekler için 0,6 yıl, kadınlar için 1 yıl, AB'de ise her ikisi için de 0,3 yıl azaldı.

2002 (tüm AB üye ülkeleri için yaşam beklentisi verilerinin mevcut olduğu ilk yıl) ile 2021 arasında, AB'de doğumda beklenen yaşam süresi 2,5 yıl artarak 77,6'dan 80,1'e yükseldi; bu artış kadınlar için 2,0 yıl, erkekler için ise 2,9 yıl oldu.

Güney Kıbrıs'ta, yaşam beklentisi 2002 ile 2021 yılları arasında 2,6 yıl arttı (78,7'den 81,3 yıla); artış kadınlar için 2,4, erkekler için 2,8 yıl oldu.

Ülke düzeyinde, doğumda en yüksek yaşam beklentisi İspanya (83,3 yıl), İsveç (83,1 yıl), Lüksemburg ve İtalya'da (her ikisi de 82,7 yıl) kaydedilirken, en düşük yaşam beklentisi Bulgaristan (71,4 yıl), Romanya (72,8 yıl) ve Letonya'da (73,1 yıl) kaydedildi.

2021 yılında, AB'de (NUTS 2 düzeyinde) doğumda beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu bölgeler İspanya, İtalya ve Fransa'da yer alıyor. Kıbrıs, nüfus nedeniyle NUTS 1, 2 ve 3 düzeylerinde tek bir bölge olarak kabul ediliyor.

Doğumda beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB bölgesi Madrid (85,4 yıl) olurken, onu Navarre (84,8 yıl) ve Finlandiya'nın Åland Adaları bölgesi (84,6 yıl) izlemiştir. Kastilya ve Leon ile Trento Özerk Bölgesi sırasıyla 84,3 ve 84,2 yıl ile daha sonra Stockholm (84,1 yıl) ve diğer üç İspanyol bölgesi geliyor: Cantabria ve Basque Country (her ikisi de 84,0 yıl) ve Galicia (83,9 yıl). İlk 10'da ayrıca 83,8 yıl ile Fransa'nın Île-de-France ve Rhône-Alpes bölgeleri ile İtalya'nın Bolzano Özerk Bölgesi yer alıyor.

Öte yandan, doğumda beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu AB bölgelerinin tamamı Bulgaristan'da yer alıyor: Kuzey-Batı (69,7), Kuzey-Orta (70,4), Güney-Doğu (71,0) ve Kuzey-Doğu (71,2).

Bu bölgeleri Fransa'nın Mayotte (71,5), Romanya'nın Kuzeydoğu (72,0) ve Güneydoğu (72,1), Kuzey Macaristan (72,1) ve Bulgaristan'ın Güneybatı (72,1) ve Güney-Orta (72,2) bölgeleri takip ediyor.